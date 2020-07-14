新卡綁3倍券也有加碼優惠　玉山宏匯廣場聯名卡最高回饋1500元

▲玉山銀行與宏匯廣場攜手推出「玉山宏匯廣場聯名卡」，祭出5大好康優惠。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

玉山銀行今（14）日與宏匯廣場攜手推出「玉山宏匯廣場聯名卡」，祭出「食幸福」、「瘋集點」、「玩體驗」、「享便利」與「迷影日」共5大優惠，同時也搶搭振興三倍券順風車，新戶只要綁定消費滿額，即可獲得最高1,500元回饋。

位於新北市新莊區的宏匯廣場預計7月31日試營運，除了有購物商場、美麗新影城外，同時也引進VR遊樂園。玉山銀行指出，這張聯名卡以「吃喝玩樂在宏匯」為訴求，推出館內5大優惠活動，其中最吸睛的是館內餐飲指定櫃位，單筆刷卡滿2,000元贈宏匯電子商品禮券200元；當日館內單筆刷卡滿200元（含）以上，加贈免費停車2小時，最高可享5小時等好康。

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搭配振興三倍券上路，玉山銀行表示，即日起首次申辦玉山宏匯廣場聯名卡正卡，並綁定振興券方案，於7月31日至9月30日持聯名卡至宏匯廣場館內刷卡消費累計滿3,000元，除可獲原首刷禮新戶500元、舊戶200元電子商品禮券外，不分新舊戶再加碼贈宏匯廣場電子贈品券1,000元，限量1萬名。換句話說，新戶最高可獲宏匯廣場電子禮品券1,500元。

不過，振興三倍券將在明天開始登場，近期越來越多人傾向領實體券，數位券比例不到2成。玉山銀信用卡暨支付金融事業處資深副總林榮華認為，由於民眾使用習慣，加上三倍券上路時程較趕，因此影響民眾的領取方式。

林榮華進一步指出，三倍券綁定信用卡的族群，必須要是習慣以信用卡消費的人，對線上操作具有一定的熟悉度，因此意願也會比較高，加上這次推出三倍券時間較趕，也有不少人選擇最簡單的方式，也就是領實體券，這也是為什麼選擇實體券比數位綁定的人還多的原因。