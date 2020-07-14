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鴻海旗下工業富聯超前布局　雲計算業務今年估大幅成長

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▲鴻海旗下工業富聯與騰訊雲簽署戰略合作協議　共同發展新型基礎建設，李軍旗，湯道生，鄭弘孟。（圖／工業富聯提供）

▲工業富聯董事長李軍旗。（圖／工業富聯提供）

記者姚惠茹／台北報導

MIC（台灣資策會產業情報研究所）近日發佈的《2020年第二季台灣伺服器產業產銷趨勢報告》顯示，鴻海（2317）旗下富士康2018年~2020年在台灣服務器系統（完整系統和准系統）製造商銷量榜中穩居第一，而根據Digitimes Research的數據，台灣服務器出貨量佔全球總量保持在85%以上。

作為富士康轉型升級的「排頭兵」，工業富聯是富士康服務器業務的載體，雲計算是工業富聯的重要戰略業務布局之一，主要為企業及品牌服務商、雲服務提供商（Cloud Service Providers）、互聯網服務商、電信運營商、有線電視運營商等不同類型客戶，提供涵蓋雲與邊緣計算及存儲所需的算力及軟硬結合解決方案。

請繼續往下閱讀...

工業富聯雲計算業務收入2019年度較上年同期增長6.33%，佔比營收總額達到39.86%，主要來自雲服務提供商整體增幅接近50%，其中中國大陸區雲服務商客戶增幅達148%，而2020年隨著遠距工作等爆發式增長，數據中心、服務器等的市場需求預計將進一步提升，工業富聯也在全球及中國大陸雲服務提供商業務端得到大幅度的成長。

工業富聯依託數據中心市場發展趨勢，在傳統雲服務器基礎上不斷融入HPC 技術/HCI 架構、邊緣計算、浸沒式液冷、FoxMOD 等前沿技術，構建IaaS+PaaS+行業雲架構，並認為工業富聯服務器領域的技術佈局將幫助工業富聯抓住行業新機遇。

近幾年全球企業掀起數位轉型風潮，再加上物聯網IoT技術提升，以及5G的應用，根據IDC研究，在2018年的時候，每天已經有超過50億消費者與數據發生互動，到2025年，這一個數字將上升到60億，相當於全球人口的75%，2025年，每個連網的人每隔18秒就會有至少1次數據的存取。

目前，工業富聯在「高效能運算技術」與「邊緣運算技術」已扎根數年，除了硬件設備的開發，「雲連霧，霧連端」的協作平台與網絡也已建造完成，並在工業富聯多雲架構的設計下，也就是multi-cloud的設計之下，客戶可以使用既有的雲服務平台，再搭載工業富聯的人工智能雲霧系統，應用產業也從工業應用，持續擴展至精緻農業、交通監控、醫療影像。

工業富聯首席技術官周泰裕在工業富聯上市兩週年高峰論壇上表示，從「Cloud – Edge」也就是從雲到邊緣架構的一種數據傳輸，一個由高效能運算與邊緣運算配合起來的人工智能算力分工，搭上日趨成熟的IoT與5G技術，工業富聯的雲霧智能技術將帶領全體產業轉型升級。

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