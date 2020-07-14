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金管會上半年開罰金融業9162萬　保險業被罰最多排第一

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▲▼金管會主委顧立雄專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲金管會公布最新金融業裁罰金額，今年上半年罰鍰收入達9,162萬元，逼近億元大關。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（14）日公布最新金融業裁罰收入，2020上半年對銀行、保險及證券業祭出41張罰單，罰鍰收入達9,162萬元，其中保險業罰鍰收入以4,340萬元占最多，奪下冠軍寶座。

根據銀行局統計，今年上半年對銀行業開罰6件，罰鍰金額為3,950萬元，其中永豐銀行、玉山銀行因前理專涉挪用客戶款項，各被罰1,200萬元，而台新銀行則因理專不當勸誘民眾，以房貸、保單質借後購買新投資型保單，遭罰800萬元。

請繼續往下閱讀...

其餘3件則分別是台中銀保經出現高層拿高額交際費支出，卻沒有核銷程序等內控缺失，台中銀因督導不周，被金管會處以600萬元罰鍰；板信商銀因不動產投資違規，被罰100萬元；至於合作金庫銀則違反洗錢防制，金管會開罰50萬元。

證券期貨業部分，截至今年6月，對證券期貨業開罰12件，裁罰金額達872萬元，其中證券商有4件、開罰金額達342萬元；投信投顧則有5家被罰，開罰金額達482萬元；至於期貨商共有3件、開罰金額達48萬元。

另在保險業方面，到今年上半年為止，對保險業開罰件數達23件，罰鍰收入則來到4,340萬元，其中壽險業10件、被罰2,720萬元；產險業有8家、罰鍰金額660萬元；保經代1件與銀行兼營保經代4件，總計開罰960萬元。

整體來看，今年上半年金管會對銀行、證券及保險業違規開罰的罰鍰收入達9,162萬元，無論是裁罰件數或金額，保險業違規挨罰比例最高，奪下冠軍寶座，其中最大一張罰單是法巴人壽被發現銀行通路招攬的保戶，以投資型保單借款再購買新保單的循環財務槓桿方式擴張信用，由於涉及4保戶、4銀行，因此被罰600萬元，而銀行業則是理專盜用資金的案件被罰最多。

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