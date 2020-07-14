鴻海旗下工業富聯攜手騰訊雲　簽署戰略合作協議





▲工業富聯與騰訊雲簽署戰略合作協議。（圖／工業富聯提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）旗下工業富聯（FII）今（14）日與騰訊雲在深圳簽署戰略合作協議，根據協議，雙方將充分發揮各自優勢，圍繞工業互聯網及數字化產業領域，並在市場拓展、產業投資、生態建設等方面開展深度合作，共同助力5G通訊、數據中心、工業互聯網等新型基礎設施建設。

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▲工業富聯董事長李軍旗。（圖／工業富聯提供）



工業富聯董事長李軍旗表示，數據中心在新基建領域扮演非常重要的角色，而工業富聯偏「硬」，騰訊雲偏「軟」，通過雙方強強聯合、硬軟整合，為中小企業轉型升級提供全新的產業生態，未來將以5G、AI為代表的智能社會已看到曙光，雙方將為人類社會開創一個智能互聯的新局面。

▲騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群總裁湯道生。（圖／工業富聯提供）

騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群總裁湯道生表示，富士康通過工業富聯平台對外輸出卓越的製造和科技服務能力，引領傳統製造向智能製造轉型升級，希望結合騰訊的技術和生態優勢，以及工業富聯在製造領域的生產能力、數字化、技術能力，在數字化產業領域開展更深入的合作，共同發力新基建，持續探索創新的合作模式，碰撞出更多的火花。

▲工業富聯副董事長、首席執行官鄭弘孟。（圖／工業富聯提供）

工業富聯副董事長、首席執行官鄭弘孟表示，後疫情時代，是危機也是轉機，雲計算的重要性凸顯，在連接經濟、產業、民生中扮演非常重要的角色，工業富聯與騰訊雲的合作也蘊含大量的機會，未來將開放合作，形成「堡壘體系」，共同助力產業持續高質量發展。

工業富聯作為全球領先的智能製造服務商和工業互聯網整體解決方案提供商，騰訊雲作為國內領先的雲計算服務提供商，雙方將共同打造一系列工業互聯網解決方案，並在多個工業垂直場景落地應用、發起成立深圳市工業互聯網聯盟、打造「富智造」雲生態、編撰《2020工業富聯燈塔工廠白皮書》等等，積極發揮新基建頭部企業核心引擎帶動作用，助推產業結構升級和動能轉換。

▲工業富聯與騰訊雲將共同發展新型基礎建設。（圖／工業富聯提供）

騰訊雲先後在清遠、貴陽、上海、天津等地建設數據中心，以全面布局「新基建」，未來雙方將聯合投資建設數據中心，同時基於騰訊雲對超算中心建設和算力擴充的雲計算硬件設備的需求，工業富聯還將依託自身在高性能運算、儲存、網絡設備的卓越設計製造能力，提供雲計算相關硬件設備的聯合設計及製造服務，協助騰訊雲快速完成數據中心的全球化部署。

此外，騰訊雲將提供雲計算中心整體解決方案及技術、服務支撐，幫助工業富聯完成企業雲平台建設及數字化轉型升級，推動內部業務系統及應用遷移上雲，新技術在製造現場及企業管理的應用，為平台基礎設施快速完成建設部署、落地運營提供強而有力的支撐。

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