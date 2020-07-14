他花36元買《哈比人》二手書　一查是超稀有首刷版...轉手拍賣爽拿60萬

▲《哈比人》作者J.R.R. Tolkien的手稿和作品。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

意外總是來得太突然！英國男子安迪‧修森（Andy Hewson）在2012年間原本任職於一家寵物店，趁午休時到一家慈善書店以大約1英鎊（約台幣36元）的價格，購入經典名傳《哈比人》，結果發現這本是相當稀有的首刷版原文書，最後以高達1萬6千英鎊（約60萬台幣）的價格在拍賣會中售出。

根據《衛報》報導，有一對夫婦一次贈與了這家慈善書店上百本書籍，而其中一本就是修森購入的《哈比人》。修森當年趁著午休時間閒晃時，意外發現這本自己曾經擁有但不小心丟失的《哈比人》，便以一個尋找回憶的心態，毫不猶豫就將它購回，再加上另一本雜誌，只花了他大約台幣36元。

▲1937年《哈比人》首刷版本。（圖／達志影像／美聯社）

據報導，修森表示，這本書有使用書套保護，所以書況良好，買來後他就在通勤路上慢慢細讀。過了一個月，一位負責財務的女同事看到後認為，這本書感覺很舊，應該要去查一下它的價值。

修森聽從建議隨後就上網查詢資料，結果發現這本《哈比人》是1937年出版的首刷版本，當初只印刷了1500本，更重要的是，初版作者的名字有印刷錯誤，將Dogson印錯成Dogeson，書商則以人工塗改處理，而他手上的這本《哈比人》也有相同的塗改痕跡。

知道這本《哈比人》相當有價值後，修森便小心收藏，等待一個好時機在拍賣會上出售，原本認為能以500英鎊（約台幣1.8萬元）的價格出售就相當開心，沒想到最終的成交價高達1萬6千英鎊（約60萬台幣），他也因此完成了舉辦攝影展的夢想，又把剩下的錢投入房子的頭期款，至今仍住在這間房子裡。

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