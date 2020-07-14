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新冠肺炎害慘新加坡！　第二季GDP萎縮12.6%「史上最大降幅」

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▲▼新加坡。（圖／路透）

▲新加坡第二季的GDP（國內生產總值）較去年同期萎縮了12.6%。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

新加坡受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊影響，陷入了嚴重的經濟衰退，第二季的GDP（國內生產總值）較去年同期萎縮了12.6%，創下有紀錄以來的最大降幅，新加坡官方也已經做好了面對壞消息的準備，今年已經三度下調國家的經濟預測。

根據CNN報導，經濟學家稱，新加坡的第二季GDP較去年同期萎縮了12.6%，與前三個月相比，第二季度GDP下降了41.2％，超過了大多數分析師的預期，而且第一季GDP也比去年同期下降了0.3%，連續兩季出現了負成長，也符合了「經濟衰退」的定義。

▲▼ 新加坡多處外籍移工宿舍發生新冠肺炎群聚感染，許多宿舍被列為隔離區。（圖／路透社）

▲ 新加坡在今年4突然大量新增新冠肺炎確診病例。（圖／路透社）

經濟表現下滑的原因，在於政府祭出了在當地被稱為斷路器（circuit breaker）的嚴格防疫措施，這個措施在4~6月間實施，因為在當時新加坡國內的新冠肺炎病例突然大量增加。

貿易和工業部在當時的聲明中指出，這包括許多企業的關閉，包括「暫停不必要的服務和關閉大多數工作場所」。

不過也有分析人士認為，新加坡最糟的時刻已經過去，特別是在政府祭出數十億美元的振興經濟措施，藉此支撐疲弱的經濟。

凱投巨集觀（Capital Economics）亞洲經濟學家霍姆斯（Alex Holmes）認為，展望未來，第二季度將迎來低谷，樂觀的關鍵原因在於政府祭出規模龐大的刺激計劃，相當於國內生產總值的20%左右。

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