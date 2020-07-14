【廣編】電通安吉斯集團旗下品牌囊括2019年台灣地區風雲代理商三大殊榮

▲電通安吉斯台灣旗下品牌電通國華、貝立德與安索帕分別獲得年度風雲廣告代理商、年度風雲媒體代理商以及年度風雲數位行銷代理商！



圖、文／電通安吉斯

「2019年台灣地區風雲代理商」獲獎名單揭曉！電通安吉斯（Dentsu Aegis Network）台灣旗下品牌電通國華（Dentsu One）、貝立德（dentsu X）與安索帕（Isobar）分別獲得年度風雲廣告代理商、年度風雲媒體代理商以及年度風雲數位行銷代理商，這是本獎項自2007年創辦以來，首次由單一集團包辦所有殊榮！

頒獎典禮於7月14日在台北國際會議中心舉行，電通國華以日本電通集團的理念，在台灣建構出社會（消費者）、客戶（品牌）、公司（員工）三方「Win-Win-Win」的卓越關係，轉型為「新品種代理商」，不斷創新並落實用創意改變生意，和客戶創建了良好的互信關係。

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貝立德並持續開展數位轉型，亦積極發展娛樂事業中心，實現其致力於創造廣告媒體產業中「廣告主－廣告媒體代理商－節目製作業－媒體」更健康的生態系統，2019年dX-entertainment更榮獲Campaign AOY大中華區年度最佳新業務拓展團隊金獎的榮銜。

安索帕提供從「諮詢顧問」到「執行」的解決方案，數位轉型戰略、商業和品牌創意體驗、全渠道商務、行銷科技、數據服務、CRM與媒體，提供以體驗為導向，以創意為驅動的轉型諮詢服務，可謂實至名歸。