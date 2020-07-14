eToro違法招攬！金管會移送檢調　今年來已移送55家非法業者

▲非法證券期貨商頻來台招攬，金管會今年來到6月底已移送55件非法業者給檢調單位。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

eToro（e投睿）交易平台近年來盛行，金管會今（14）日表示，到今年6月底，已移送55家非法業者給檢調單位，其中非法期貨商以41家占最多，因此提醒投資人，若要從事外國有價證券等金融商品的投資，應透過合法金融機構進行交易以確保權益，避免發生交易糾紛時，無法獲得保障。

金管會去年11月29日發布警訊提醒投資人，eToro不是我國合法的證券期貨業者，依法不得在我國境內經營證券期貨相關業務，因此去年已蒐集相關事證移送檢調單位偵辦，將由檢調認定是否違反期貨、證券或投信投顧刑責。

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金管會證期局副局長蔡麗玲表示，目前接獲投資人陳情或檢舉，大多是民眾在網路上看到行銷活動，來信詢問該平台是否合法，但尚未有民眾檢舉自己有被詐騙等情況。

根據證期局統計，今年上半年已移送非法業者達55家，包括國內、國外的非法平台，其中涉及非法期貨的有41家、證券1家、投信投顧13家；統計也指出，2019全年一共移送98家，包括涉及非法期貨56家、證券7家、投信投顧35家。

蔡麗玲指出，依照證交法規定，非法經營證券業可處2年以下有期徒刑、180萬以下罰金；按照期交法規定，非法經營期貨可處7年以下有期徒刑、300萬以下罰金；另依投信投顧法規定，非法經營則可處5年以下有期徒刑、100萬至5000萬元不等罰鍰。