上緯新能源啟動全新企業總部　目標區域再生能源龍頭





▲上緯新能源揭示全新品牌及座落在信義區的企業總部。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

上緯新能源今（14）日揭示全新品牌及座落在信義區的企業總部，會中執行長林雍堯表示，身為亞洲地區目前唯一具備完整離岸風電開發、建置經驗的本土開發商，上緯新能源將植基於台灣，放眼海外市場，希冀成為亞太地區可再生能源的領導品牌。

林雍堯表示，上緯新能源作為推動台灣離岸風電的先驅者，並在2016年底獨立完成建置台灣首座海氣象觀測塔與兩座示範風機，對台灣離岸風電在法規、供應鏈與基礎建設，做了一次完整的驗證，進而與國際夥伴合作，更在2019年底完成台灣首座商業運轉的「海洋風電（Formosa I）」

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▲上緯新能源執行長林雍堯。（圖／記者姚惠茹攝）

林雍堯指出，無論在風場開發與建置、風險規避、資產管理及風場運維等，上緯新能源具備全方位實戰能力，並將積極拓展其他可再生能源領域，例如太陽能發電、陸域風電等可再生能源項目，進一步希冀將台灣這個植基於台灣的新能源開發團隊，成為亞太地區可再生能源的領導品牌。

林雍堯特別帶領現場嘉賓參觀全新企業總部，並談到上緯新能源成立全新企業總部，象徵公司營運即將邁向新的旅程，而且企業總部座落台北信義區，緊鄰101大樓，佔地逾400坪，整體色系以黑灰白為主，偏向工業風的簡約風格，三大設計主軸為「以新能源為主、以台灣為先、以人為本」。

▲上緯新能源會議室以國家公園命名。（圖／記者姚惠茹攝）

林雍堯說明，企業總部以新能源為主，所以首先映入眼簾的玄關，以地板黑灰白漸層與流線型天花板，呈現能量流動的意境，置物櫃則以電功率公式的圖像突顯新能源概念的巧思，辦公室以原木為主要設計素材之一，而且到處可見綠色植栽，充分顯現對大自然的敬意。

林雍堯說明，設計以台灣為先，所以融入台灣在地特色，像是8間會議室皆以台灣國家公園命名，包括墾丁、玉山、陽明山、太魯閣、雪霸、金門、東沙環礁、台江，並在辦公室一隅供奉台灣人的海神「媽祖」，更掛著「安全」、「誠信」、「專業」、「團隊」四幅書法墨寶，體現上緯新能源深耕台灣可再生能源發展的核心價值。

▲上緯新能源企業總部供奉台灣人的海神「媽祖」。（圖／記者姚惠茹攝）

林雍堯分享，企業總部的空間規劃訴求以人為本，從同仁的需求為出發，打造友善、符合人性化的工作環境，除了空間寬敞，每張辦公桌都是符合人體工學的升降桌椅，針對平日在外縣市或國外工作的同事，並設立能「帶著走」的抽屜櫃，以及舒適的彈性工作區，還有咖啡吧和紓壓休息區。

林雍堯強調，上緯新能源的每位同仁都是公司珍貴的資產，透過舒適、溫馨、有設計感的辦公空間，除了展現企業價值外，也希望大家在工作時也兼顧健康與愉悅的心情，而未來也將持續網羅、培育優秀的人才，期許成為台灣離岸風電發展的最堅實團隊。

▲上緯新能源企業總部設立能「帶著走」的抽屜櫃。（圖／記者姚惠茹攝）

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