快訊／六都槍擊案件數曝光！台南13件最多高雄12件　6都局長人事布局今晚公布

▲警政署13日證實，高雄市警局長李永癸（左）、台南市警局長周幼偉（右）兩名三線三星局長確定遭拔官。（圖／翻攝高雄市議會、記者林悅攝）

記者張君豪／台北報導

台南、高雄接連發生舞廳開槍殺人案件引發社會動盪，行政院長蘇貞昌13日震怒，府院、警政署下午緊急撤換台南警局長周幼偉、高雄警局長李永癸引發討論；14日《ETtoday新聞雲》記者調閱全台警方統計2020年度今年1到7月槍擊案發生數量，提供讀者全台各都槍擊案發生數客觀比較。

▲警方今天公布全台六都、各縣市槍擊案統計數據。（圖／記者張君豪翻攝）

根據警方統計數據，全台直轄市六都以台南市發生13件槍擊案最多，第二名是高雄市12件緊追在後，第三名是新北市發生10件，台北市、桃園市則均發生7件名列第四，台中市則為六都之末，只發生6件。

透過統計數據或可理解為何行政院長蘇貞昌會突發震怒撤換高雄、台南市警局長，為地方治安惡化負責，但事實上六都發生槍擊案件數都僅有個位數差異，加上包含台中也曾發生街頭黑幫成員開槍掃射案，桃園也曾發生山區槍擊案，數字和決策措施民眾是否滿意，則有待後續觀察。

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