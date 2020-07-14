立法可解決萬年頻道？陳耀祥：頻道表、分潤機制由有線業者自己決定



▲NCC主委陳耀祥（圖／記者陳世昌攝）



記者陳世昌／台北報導



富邦集團旗下凱擘、台固等有線電視系統是全國市佔總合最大的集團，日前該集團呼籲NCC儘快修法，讓有線電視可以打破「萬年頻道表」，並按頻道收視率分潤授權費。NCC代主委陳耀祥14日表示，「萬年頻道表」用語上不是很正確，畢竟頻道表是系統業者自己排的，且有些事是法律可以定的，有些是商業機制，這個要分清楚。



富邦大董長蔡明忠是在6月18日出席台哥大股東會後，發表對有線電視發展的看法，他認為，有線電視過去的問題是萬年頻道，對內容產業的壓制，業者間應有共識，按照收視率分潤是必然要走的方向。

富邦旗下的凱擘董事鄭俊卿7月7日也表示，對有線電視按收視率分潤授權費的變革樂觀其成，但他強調，沒有NCC的規劃與法規的開放會很艱難，他身為有線電視系統商，希望不同的有線電視系統可以有不同的頻道表。





▲台灣大董事長蔡明忠出席股東大會晝面。（圖／記者李毓康攝）



陳耀祥指出，有些事是法律可以定的，有些是商業機制，這個要分清楚，原本下一屆NCC委員就會透過修廣電三法處理相關問題，但「商業分潤」本來就是業者自己的商業談判，就政府的立場，監理主要考量有沒有符合公平競爭，維持產業秩序，針對這個(頻道收視率分潤)可能還有一段路要走吧！



對於業界的期待，陳耀祥表示，「萬年頻道表」用語上不是很正確，頻道表是系統業者自己排的，他們要怎麼排，監理機關到底到要介入到多深？政府機關不能說你排頻道一定要怎麼樣，只能要求符合一些基本原則，比如說同類型頻道放在一起的區塊化呈現。

陳耀祥認為不能稱「萬年頻道表」，或許業者這樣稱呼它，「但我認為，有些東西該政府做的，我們修法去做，有些是有線電視業者自己要去處理。」他指出，比較可能的方法可能是，將來市場競爭過程裡面，要應用什麼政策工具去處理，比如說要不要有一些資訊揭露？例如收視狀況如何？收視率如何？這些在將來排頻道上，要不要納入考量？有一些可能在以後修法時可以寫進去。





▲NCC主委陳耀祥認為有線電視頻道表、分潤機制是由系統業者自己決定的，是商業機制，不是監理機關可以介入，這個要分清楚。（圖／資料照片）

他表示，像是3位數的頻道，比照MOD頻道的編號一樣做法，NCC會先去研究可不可行，先聽聽各界意見，再做進一步決定。因為這件事利害關係人太多，有太多不同的立場，到底怎麼樣對消費者最好，這才是基本政策目標。



NCC發言人蕭祈宏則補充，新制一定要業界要先有共識。如果要按收視分潤的模式，有人建議像是MOD這樣，但第一個要解決的是收視率怎麼決定？這是環環相扣的問題。例如包底分潤，有人提出的想法，可能是一個方向。

