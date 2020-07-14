「25歲月薪37K很悲慘？」　網嘆：很好了！姊這年紀才25k

▲一名網友好奇提問，「25歲才37K算慘嗎？」。（圖／記者林育綾攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多人在職場上積極認真，希望能獲得升遷的機會，可以取得更好的薪資。近日一名網友在PTT上表示，自己已經25歲了，最近調高薪資，從35K升級為37K，但他好奇這樣的薪水，在社會上「算慘嗎？」不少年紀相同的網友表示，「算不錯了啦！」

一名網友在PTT上以「25歲，才37K算慘嗎？」為題發文，最近公司調高薪資，「慢慢也邁向30歲了，目前薪水每月37K，14個月加上三節獎金，年薪大約52至53萬左右，PTT上年薪都破百，這樣的薪資算慘嗎？」

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文章一出後，許多網友認為「25歲能有這樣的薪資，可以了」，「我一輩子也拿不到37k」、「薪水滿高的，十年前我二十九歲才38K」、「不錯了 我25時還沒賺錢勒」、「我30歲時才30K」、「不錯了！我25歲才34k」、「那33歲34k是不是要去死」、「其實算ok，台灣勞工低薪真的可怕」、「姊當年在你這年紀才25k」、「很好了， 我剛出社會28k」。

也有不少人提到，要看什麼性質的行業，畢竟各行各業的薪資本來就不一樣，「看工作量啊，我覺得工作量工時才是重點」、「看妳是什麼行業吧！業務算很低了」、「文組這樣不錯」、「台北：少，中南：多」、「25歲還可吧 ，如果是35歲不太行，不過看什麼工作」。