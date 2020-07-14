台積電股價屢創新高　分析師誇為「股海明燈」...還可留意這幾檔

▲摩爾投顧投資長郭哲榮認為，台積電就是台股的「股海明燈」。（圖／CFP）

記者王曉敏／綜合報導

台股今（14）日開低震盪，終場小跌2點收在12209點，其中，台積電（2330）股價已連漲11個交易日，收盤股價、市值持續站上新高，對此，摩爾投顧投資長郭哲榮指出，台積電就是台股的「股海明燈」，資金行情要把台股「拱上」13000點，台積電本來就要拉起來。

郭哲榮今日盤後在「榮耀華爾街」直播中表示，台積電拉上去才有機會「母雞帶小雞」，生出更多的雞蛋分給大家。他指出，很多股票在不好的時候，也看得出來是好股票，如台積電，今日台股一度大跌，台積電反而上漲，相信台積電後續仍會持續創高。

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▲摩爾投顧投資長郭哲榮。（圖／摩爾投顧提供）

個股方面，郭哲榮也點出幾支相對抗跌的股票，其中一檔即為IC設計廠義隆（2458）。郭哲榮指出，上周五台股下跌逾百點，義隆收漲；今日台股一度大跌，義隆尾盤仍往上拉。他表示，IC設計龍頭聯發科（2454）一拉高本益比，次族群也會跟著拉高，「義隆也是一樣，我認為它準備要『噴出去』。」

另外，郭哲榮也點名宣德（5457）、台表科（6278）及環球晶（6488），這幾日都有機會續漲；中長期則看好GIS-KY（6456）、臻鼎（4958）等。

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