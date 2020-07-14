頻道分潤、爭議仲裁配套機制欠缺！有線電視分組付費明年實施生變



▲NCC主委陳耀祥14日表示，原訂2021年開始實施的有線電視分組付費，因配套機制仍未完成，實施日期可能再生變。（圖／記者陳世昌攝）



記者陳世昌／台北報導



即將在下個月真除的NCC主委陳耀祥14日表示，原訂2021年開始實施的有線電視分組付費，因配套機制仍未完成，實施日期可能再生變。陳耀祥指出，落實分組付費需搭配「頻道分潤機制」、「授權費爭議仲裁機制」，否則會市場 大亂。



NCC去年透過修改行政命令，原本預定今年開始實施有線電視分組付費，讓觀眾可以自主選擇不同頻道組合，打破多年來「吃到飽」全包的收視方式，但去年因為配套方式來不及實施，順延一年到明年再開始實施，如今仍無法解決配套機制，極可能往後延。



陳耀祥指出，場白說，如果分組付費沒有搭配「頻道分潤機制」、「授權費爭議仲裁機制」就實施，市場會亂成一片，NCC希望先把配套措施先弄好，分組付費自然就能上路。然而新的配套法令不太可能在4個月內完備，所以明年要開始實施分組分付機會很渺茫。





▲有線電視分組收費新制實施日期再生變（圖／取自免費圖庫pixabay）



他認為，NCC目前是透過費率審議，鼓勵有線電視系統做分組付費，業者也有在做。NCC發言人蕭祈宏也說，目前各大MSO對頻道分組收費的精神都有出來。



但用戶似乎並不滿意目前系統業者提供的分組方式，桃園市多位議員今年4月抨擊該地區有線電視頻道推出的多元頻道分組付費方案，批評與民眾期待落差很大，因為桃園市3家有線電視系統推出最低200元方案，收看20~27個頻道，但其中13個頻道必載頻道之外，其他都是低收視率的頻道，根本沒有一年花上2400元的價值。



陳耀祥認為，現在MSO確實有提分組收費，也不能說是騙人的，要看每個人的需求。

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