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雲達攜10家台日業者組「5G台南隊」！獨立組網技術　驅動台南市垂直場域應用

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▲雲達科技在台南市政府及中央部會見證下，攜手10家台日業者共組「5G台南隊」。（圖／雲達科技提供）

▲雲達科技在台南市政府及中央部會見證下，攜手10家台日業者共組「5G台南隊」。（圖／雲達科技提供）

財經中心／台北報導

全球資料中心解決方案領導供應商雲達科技（Quanta Cloud Technology）14日在台南市市長黃偉哲、國發會、經濟部、科技部共同見證下，以領先業界的5G n79獨立組網（Standalone）電信技術及設備，攜手10家跨領域的台日業者，共組「5G台南隊」。

雲達表示，「5G台南隊」驅動台南市5G垂直場域應用，以市內開放的各公私部門場域作為應用驗證的主要基地，首次合作重點在於製造、交通運輸、娛樂展演、農漁養殖。5G獨立組網技術為企業專網重要根基，雲達科技期許未來能以台南市5G n79獨立組網成果為基礎，擴大應用於5G企業專網市場。

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「與台南市政府的合作，為雲達科技進入電信市場立下一個新的里程碑。集結各個領域裏的優秀夥伴，一加十，共同驅動台南市5G垂直場域應用，讓雲達的獨立組網技術得到絕佳的驗證機會。」雲達科技總經理楊麒令表示，「5G台南隊只是一個開始，我們期待這樣的合作會迸出更多的火花，讓團隊成果延續，接著在海外市場豐收連連。」

隨著世界各地陸續進入5G時代，關於5G帶來效益的討論有增無減，雲達科技認為5G對職業場域的效益將大過於對生活場域的效益，因為5G會促進企業專網的普及，而企業專網是驅動企業數位轉型的催化劑。

全球行動通訊系統協會（GSMA）在最近出版的市場報告（Mobile Economy Report 2020）中指出，5G是在行動通訊歷史上一個嶄新的世代，因為其對企業的影響會超過對消費者的影響，而獨立組網將為企業帶來前所未有的效益。幾個國際調研機構預估資料顯示，5G在企業市場未來幾年的複合成長率將高達40%以上，極具市場價值。

企業對於5G專網亦呈現高度興趣，惟此一新興技術亟需外部資源協助導入，方能超前部署、快速到位。雲達科技憑藉與日本樂天電信合作經驗，成功將雲端虛擬化技術及設備導入電信營運商網路。

雲達表示，如今更進一步，投入資源開發出符合企業專網使用之獨立組網技術及設備，提供新無線電（new radio）及核心網路（core network）端到端解決方案，不僅供應硬體設備，更專注於垂直場域及應用情境的調校優化，以確保企業用戶充分享受 5G 專網效益，俾使數位轉型成功。

 
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