快訊／三倍券申購人次突破1200萬大關！超商推晚鳥優惠分散領券人流

▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券預購今（14）日開放第14天，依據經濟部統計，截至今天下午4時為止，上官網申購的民眾已突破1200萬人次大關，來到1201萬6017人次；紙本三倍券將在明天發放，為疏緩領取人潮，超商業者也推出咖啡分享券等晚鳥優惠，以期達到分流效果。

依據經濟部統計，目前紙本預購共1036萬7638人，透過官網預購者有54萬0376人，選擇四大超商預購的有982萬7262人；至於數位綁定共164萬8379人，含信用卡110萬5398人，電子票證21萬7390人，行動支付32萬5591人。

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▲三倍券超商明（15)日起開放領取實體券。（圖／記者周宸亘攝）

針對分流領券人潮，統一超商率先宣佈加碼方案，於7月17日起至7月21日止推出「晚鳥優惠」，活動期間取券當下當筆即可享咖啡優惠三擇一：「CITY CAFE大杯拿鐵第二件半價」、「CITY CAFE特大美式買一送一」或「CITY PRIMA精品美式買一送一」。此外，加碼送星巴克黑咖啡系列好友分享券。

全家便利商店表示，自本周三至8月11日為止，針對領取紙本三倍券的民眾推出四大優惠：憑取單據享Let’s café大杯美式、拿鐵，不限冷熱同品項買一送一優惠券一張；憑領取單據可獲大戶屋「就飽900元套餐」優惠券一張；憑領取單據最高可贈1000元購物券。首次憑單據領取即贈100元購物券一張，「全家」會員使用該券消費再贈900元購物券(9張100元購物券)，限量30萬組，惟每張消費需滿600元始能折抵，使用期限至8月底為止。

針對要去郵局領三倍券的民眾，經濟部官員也提醒，除了有單雙號分流領取的機制外，還增加了上網預約機制。不管是晚幾天去，或是先預約，都會讓你領券更省時。

依據中華郵政規劃，身分證號末碼為單號的人在週一、三、五可領取，雙號則是週二、四才能領。而7/18及7/25這兩個週六，郵局也加開時段，讓單雙號都能領。

在領取實體券的郵局據點方面，官員表示，原本週六沒開的987間郵局，將在營業時間09:00至17:00，開放專門領三倍券；而原本週六只開半天的282間郵局：營業時間延長到17:00，加開時段也只開放專門領三倍券。

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