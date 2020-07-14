5G申辦成長牛步？中華電：分三波、看好後勢需求

▲中華電信行動通信分公司總經理陳明仕。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

電信三雄在7月初時已正式啟用5G網路服務，雖然5G網路速度體驗較4G來得好上許多，不過由於資費也貴上許多，因此有許多消費者仍不願買單；不過中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示，5G的需求應該分為三波來看，未來市場需求會變得更大。

陳明仕指出，第一波就是7月初的5G服務開台，當時已經吸引了渴望更快速網路服務的用戶申辦。

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現在台灣市面上的5G手機選擇僅有3品牌5款式，不過已經有手機商已經準備在台灣市場中引進更多機款選擇，且是平價的中階手機；對此，陳明仕認為，第二波需求會在中階5G手機出現時，可吸引更多消費者的目光。

而第三波的5G網路申辦需求，則是5G iPhone問世後，屆時會帶起一陣5G網路的申辦需求。不過陳明仕補充，現在5G網路需求不高，是因為5G手機選擇不多，在經過一段時間有更多5G手機的選擇後，勢必可更提升消費者對於5G網路的需求。

熱點分享阻5G申辦意願？

對於部分電信用戶來說，早已習慣4G網路吃到飽的使用方式，且常常會開啟熱點分享功能，讓手上其他設備都得以聯網。不過這樣的使用習慣，也衍生出了「流量魔人」的爭議，而為了避免同樣的事情再發生在5G世代，因此三雄對於熱點分享功能都有一定程度的限制，引起部分用戶不滿，因此拒絕申辦。

對此，陳明仕也解釋，中華電信不是吝於提供更多的網路給使用者，只不過因為大眾網路是共享式的，所以在一定程度內，電信業者一定會樂於提供網路給使用者，這才是真正健康的使用環境。

另一方面，陳明仕也分享，現在已申辦5G服務的使用者，約有70%的用戶選擇1,399型的資費，且在購機上也有需求。

台灣大也指出，目前申辦5G網路的用戶，有70%的消費者也是選擇1,399元的資費；遠傳則表示，選擇1,399型的用戶佔了50%。