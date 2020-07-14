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年輕妹斷聯絡…男不滿「狂追3個月」上門刺死　親姐目睹血腥過程崩潰

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▲▼封鎖線（圖／取自Pexels）

▲ 男子持續尋找女子超過3個月。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宛貞／編譯

南韓釜山2月發生一起驚悚的兇殺案，一名30多歲男子與不滿一名年輕女子和他切斷聯絡，在女子搬家後找上她家，在女子的親姊姊面前，將她殘忍殺害，14日一審判決結果出爐，重判30年有期徒刑。

綜合韓媒報導，現年39歲的犯人和21歲的受害者在2018年7月認識，持續來往約1年後，女子和他斷絕聯絡，男子便起了殺意。他2019年12月網購凶器，接下來3個月間想盡各種方法尋找已經搬家的女子行蹤，甚至曾委託徵信社幫忙。

找到女子搬家後的住處後，男子在今年2月24日闖進她家中，拿著凶器揚言自殺，接著便將女子刺死。當時女子的親姊姊也在家中，為阻止男子犯行，手部被凶器割傷，更親眼目睹妹妹遭男子殺害。男子犯案後逃離現場，時隔4天後被警方逮捕，被依殺人、特殊威脅等嫌疑移送法辦。

釜山地方法院西部支院14日宣布，判處男子30年徒刑。法院指出，男子犯案手法相當殘忍無情，以殘暴的罪行終結一條21歲的年輕生命，更讓姐姐親眼目睹，帶來無法挽回的精神傷害，甚至影響她的日常生活，因此判下重刑。

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