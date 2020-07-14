金管會開鍘！大同剔除股東表決權違規　不得自辦股務

▲針對大同股東會改選爭議，金管會表示，有違反相關法令規定，對大同公司糾正處分，且不得自辦股務。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

大同股東會改選爭議，金管會今（14）日表示，經集保查核後，發現有違反公開發行股票公司股務處理準則相關規定，對大同公司糾正處分，且不得再自行辦理股務事務，也是史上首例被收回自辦股務的公司。

金管會表示，大同公司於今年6月30日召開股東常會，在股東及徵求人報到時，未發給部分股東及徵求人表決權票與選舉票，以及逕自認定50%以上股份無表決權等行為，嚴重影響股東權益的行使，並與公司治理、股東行動主義有違。

請繼續往下閱讀...

金管會經請集保結算所查核，發現上述行為有違反公開發行股票公司股務處理準則第3條第3項及第6條第2項的規定，因此依證券交易法第39條規定，對大同公司糾正處分，並命該公司不得再自行辦理股務事務。

金管會證期局副局長蔡麗玲指出，從2013年後上市櫃公司就不得再自辦股務，大同公司被取消自辦股務後，未來要辦理股務事務須委託第三單位，不能再自行處理，也是目前77家可自辦股務的公司中，首家被收回權限的公司。

蔡麗玲也說，公司雖然可看到股東名冊，但就不能再自行剔除股東表決權，須交由專業機構來處理相關股務事務，但會給公司2個月的期限找到第三方機構來處理。

金管會呼籲，股務代理機構或自行辦理股務事務的公開發行公司，在執行股務事務時，須保持中立，並恪遵相關法令規定。