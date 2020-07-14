日新宿舞台劇爆37人群聚感染！6日連開12場...850人匡列親密接觸者

▲日本舞台劇爆37人群聚感染。（圖／Rise Communication官網）

記者王佩翊／編譯

日本東京新宿區的劇場「新宿THEATER MOLIERE」6月30日至7月5日開演的舞台劇傳出群聚感染，截至13日前已有37名相關人士確診，其中16人是演員、5人為工作人員，其餘16人則是觀眾。主辦單位Rise Communication在官網上公布此消息並向社會大眾道歉，同時呼籲曾經觀看舞台劇的觀眾盡快至住家附近的保健所進行檢測。據悉，目前已有850人被列為親密接觸者。

根據《日本放送協會》報導，Rise Communication表示，目前已經有16名演員、5名工作人員以及16名觀眾確診，保健所共匡列了800名觀眾與50名演員、工作人員為親密接觸者，同時呼籲這850人盡快至保健所接受PCR檢測。

▲截至13日前，已有16名觀眾確診。（圖／Rise Communication官網）

據了解，在37名確診者中，有2人是住在相模原市的女性，分別在6月30日與7月5日前往新宿THEATER MOLIERE觀賞舞台劇，並分別於11天後、4天後確診。據悉，兩人皆出現發燒症狀。

東京都表示，這齣舞台劇在6月30日至7月5日間開演，一天兩場，總共演出了12場。新宿THEATER MOLIERE表示，事前曾經要求主辦單位只能開放一半的座位，也就是一場只能容納90多名觀眾，東京都表示，將會調查主辦單位是否有符合館方規定。

東京都透露，主辦單位在演出時有要求觀眾皆須配戴口罩，且演出過程中並沒有人摘下口罩，而在換場時也有進行換氣。除此之外，演出中所使用的器材與道具都有進行消毒作業，販售周邊商品時也有架設簾幕，並使用托盤，減少感染風險。

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