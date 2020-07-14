樂天國際商銀向金管會遞出營業申請　拚國內首家純網銀

▲樂天國際商業銀行。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

國票金今（14）日舉行法說會，而國票金與日本樂天合資的純網銀樂天國際商銀籌設進度仍是法人所關心的議題，樂天國際商銀董事長簡明仁表示，7月初已經向金管會遞出營業申請，希望今年底之前可以正式開業。

簡明仁表示，去年8月樂天國際商銀取得金管會正式公文，可以籌備設立網路銀行，且正式進入籌備的工作；今年4月正式取得公平會同意函；今年的5月18日正式到經濟部公司登記。隨後進行最後的模擬測試，並由專業機構進行測試報告，報告出來之後訂立管理規章，並且在今年7月初向金管會申請營業執照，仍希望可以在今年底之前可以取得營業執照、正式開業。

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而正式營運之後，外界也關心樂天國際商銀開業之後如何經營與資本支出，簡明仁表示，純網銀與一般實體銀行的數位金融一樣，系統與電腦的建置是最大的資本支出，其次還有人事費用、房租等。

另外，開業之後前三個月以個人存款、信貸為主；第二個三個月則會開辦個人房貸；第三個三個月則會陸續開辦法人金融、外匯信託與理財業務。法人也關心，國票金後續是否會繼續併購金融機構，國票金董事長魏啟林表示，只要對13萬股東有益的事情，不排除任何可能性。