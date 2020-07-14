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全國用電量今續創史上新高　台電：中火1號機隨時可上線

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▲台電表示今（14）日氣候炎熱，用電創下歷史新高。尖峰時刻光電扮演重要供電角色。圖為台中電廠太陽光電設施。（圖／台電提供）

▲台電表示今（14）日氣候炎熱，用電創下歷史新高。尖峰時刻光電扮演重要供電角色。圖為台中電廠太陽光電設施。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

夏季氣候炎熱，連帶推升用電需求。台電今（14）日表示，全國用電量下午1點51分達到3779.0萬瓩，除了是今年迄今最高，也創下歷史用電最高紀錄；台中電廠在維持夏季非空污季最多運轉9部的承諾下，1號機隨時可上線發電，以度過夏季用電尖峰，確保穩定供電。

台電表示，全國用電量於昨日、今日連續打破去（108）年7月17日創下3738.3萬瓩的歷史用電紀錄。今日備轉容量約392.4萬瓩，備轉容量率10.38%，維持供電充裕綠燈。此外，在用電量最高當下，太陽光電發電量也達到213.8萬瓩，穩定挹注尖峰用電。

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台電進一步說明，根據氣象預報，近一週天氣均維持高溫炎熱，因此預估本週尖峰用電量仍可能持續打破紀錄。為因應持續升高的用電量，台電會努力調動一切可用機組，確保穩定供電，其中台中電廠1號機隨時可以上線發電。但台電也會遵守承諾，夏季非空污季期間台中電廠最多僅運轉9部機組。台電也呼籲民眾共同節約用電，共同努力度過夏季用電尖峰。

台電也指出，為因應今日用電創下歷史紀錄，台電燃煤機組除了台中電廠1號機與3號機進行檢修外，其餘均上線發電。但根據環保署空品預測與實際監測結果，各地空品AQI指標均呈現象徵良好的綠燈。

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