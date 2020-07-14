台指期跌16點　分析師：美國進入財報季、震盪將會更加明顯





▲台指期7月14日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（14）日開盤下跌57點，來到12147點，早盤雖一度上攻翻紅，不過隨後再度拉回翻黑，盤中跌幅超過100點，尾盤雖再度上演上攻戲碼，仍舊未攻破12200整數關卡，終場以12188點作收，下跌16點，與現貨相較，逆價差21.01點。

展望後市，統一期貨投顧部分析師劉恆誌分析，今天的盤勢算是漲跌比較大一點，在尾盤主要是靠權值股在拉抬，尤其是台積電在尾盤往上拉的幅度算是非常大，因此也可以解讀為今天沒有整個大幅下殺就是依靠台積電撐場。

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劉恆誌也說，周一的美股整體盤勢高低點震幅也相當大，連帶影響今天台指期的走勢也呈現震盪，若從指數族群來看的話，生技指數尤其是在櫃買的部分出現明顯倒貨，這也意味著部份資金已經開始撤離生技指數，但是否回重新流入電子或金融後續還得觀察。

另外，劉恆誌也說，美國近期也開始進入財報季，雖然市場原本就預期第二季財報不會很好看，若公佈出來的數據只要有一點點優於原先預期，基本上都還是可以偏多看待後市，若出現低於原先預期的話，那就可能要謹慎看待，但整體而言7月份還是會呈現震盪走漲的走勢，只是近期這一、兩週得要小心美股的漲跌。

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