物理治療師自曝「電療僅止痛10分鐘」！ 　真正要治好得靠這兩招

▲三個字SunGuts在影片中解密醫療真相 。（圖／翻攝自Facebook／三個字SunGuts）

實習記者陳玟婷／綜合報導

Youtuber「三個字SunGuts」是一名物理治療師，常在社群媒體用自己的專業為大家解決疑難雜症，日前他拍了一部「電療其實很沒用？！」說明電療在治療急性扭傷的病患確實有效，但在長期疼痛的病患身上，電療沒辦法根除問題，目前健保只給付儀器治療，真正要做的「徒手治療與運動治療」健保不給付，因此醫生只會開儀器治療的醫囑。

三個字SunGuts在影片中分享，一般民眾去復健科、骨科就診時，除非是骨折太嚴重，或是X光就能拍出的明顯問題，否則不管是哪裡疼痛，最後都會得到相同的醫囑，就是開立止痛藥、肌肉鬆弛劑，最後再搭配電療。電療的運作原理是透過人體對各種感覺傳導速度的不同，其中痛覺的傳導速度慢，因此只要用電刺激，讓身體局部有其他感覺，就能暫時抑制疼痛，止痛效果大概能維持到電療貼片拿下來後的5到10分鐘。

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▲民眾就醫程序示意圖。（圖／翻攝自YouTube／三個字SunGuts）

他從專業角度說明，復健儀器的效果都不顯著，長期痠痛要治好還得用健保不給付的徒手治療與運動治療，才有可能看出效果，而且受限於法規規定，「物理治療師執行所有物理治療業務，均應依據醫師開具之診斷、照會或醫囑為之。」換句話說就是，民眾無法越過醫生直接去找物理治療師治療，物理治療師也不敢收沒有診療單的民眾，因為收了就會被罰款。

另外，影片中也提到，去年12月立法院預計修「物理職能治療法」，最後卻無疾而終。在現行醫療體制下，電療熱敷就像印鈔機一樣，無效卻可以一直重複開立醫囑，大賺健保補助，而一旦修法通過後，民眾無須透過醫生才能轉介給物理治療師，可能會少掉很多病人，因此醫界出現不少反對聲浪。