　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

國光生技完成42億元聯貸案簽約　業務擴充資金充裕

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國光聯貸簽約-右詹董事長.左土銀謝總經理。（圖／國光生技提供）

▲國光生技完成42億元聯貸案簽約。（圖／國光生技提供）

記者姚惠茹／台北報導

國光生技（4142）今（14）日完成總金額42億元聯貸案，由國光生技董事長詹啟賢與台灣土地銀行董事長黃伯川代表簽訂聯合授信合約，預期資金將配合公司未來發展及國際化布局，運用於未來擴大營運、建廠設備及海外業務拓展，前景可期。

國光生技表示，這項聯貸案由土地銀行擔任統籌主辦銀行，並由第一銀行、兆豐銀行、台灣企銀、農業金庫、板信銀行、台中銀行、彰化銀行及合作金庫銀行等共同參與，超額認購達124％，顯見金融同業對於國光生技長期務實經營給予認同與肯定。

請繼續往下閱讀...

▲國光聯貸簽約-右詹董事長.左土銀謝總經理。（圖／國光生技提供）

▲左起為國光生技董事長詹啟賢、土地銀行總經理謝娟娟。（圖／國光生技提供）

國光生技指出，公司穩定供給國內所需防疫疫苗，並投入大量研發能量取得國際藥證及新疫苗的開發，近年與美國Protein Sciences公司合作，順利將重組蛋白四價流感疫苗正式商品化在美國上市，並聯手中國大陸深圳天道醫藥公司將其低分子依諾肝素鈉推向歐洲市場。

國光生技強調，公司成立於民國54年，為亞洲唯一獲得歐盟GMP認證與美國FDA認證的流感疫苗製造公司，也是符合台灣PIC/S GMP規範之人用疫苗生物製劑廠，並在今年新冠肺炎疫情中，自主研發新冠候選疫苗獲具體進展，並積極參與國家衛生研究院次單位疫苗與DNA疫苗合作案，加速疫苗研發進度，以期早日實現全民防疫的承諾。

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你換1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／金管會開鍘！大同剔除股東表決權違規　不得自辦股務
快訊／屏科大澳門籍生武潭瀑布溺水！搶救無效　家屬傳真同意拔管
74歲男娶39名妻子　每晚「輪流睡」照順序…生94個兒女
快訊／反對台灣買「愛國者三型」！大陸宣布制裁美國軍武大廠
死是什麼感覺！「藍鯨遊戲」入侵台灣校園　家長擔憂
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

首例！大同剔除股東表決權違規　金管會開鍘：不得自辦股務

5G申辦成長牛步？中華電：分三波、看好後勢需求

專訪／雞排妹買股票兩個月賺近84萬！對帳單曝光　今年目標賺20%靠這招

專訪／雞排妹「All in」買進大立光！兩週爽賺10%　自曝靠這幾招選股

公司賺幾10年…疫情一來「虧1年就倒閉！」他問卦　網分析曝：寧願遣散

全國用電量今續創史上新高　台電：中火1號機隨時可上線

「賣股票5大NG狀況」放下堅持　等回本再賣會虧損更多

台指期跌16點　分析師：美國進入財報季、震盪將會更加明顯

國光生技完成42億元聯貸案簽約　業務擴充資金充裕

沃旭能源招募25名在地技術人才　加入大彰化離岸風場運維團隊

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

嗩吶驚豔詮釋「Alan Walker經典」　鄧紫棋.郎朗.周震南台下嗨翻了！

長江豪雨不斷！鄱陽湖水位暴漲　破萬房屋倒塌習近平：形勢嚴峻

梁敏婷現身節目當「通告咖」　曝和馬俊麟狀況：對他盡量信任

超扯外送員電梯開杯蓋「偷喝飲料」 監視器畫面曝...網友怒撻伐：超噁

首例！大同剔除股東表決權違規　金管會開鍘：不得自辦股務

5G申辦成長牛步？中華電：分三波、看好後勢需求

專訪／雞排妹買股票兩個月賺近84萬！對帳單曝光　今年目標賺20%靠這招

專訪／雞排妹「All in」買進大立光！兩週爽賺10%　自曝靠這幾招選股

公司賺幾10年…疫情一來「虧1年就倒閉！」他問卦　網分析曝：寧願遣散

全國用電量今續創史上新高　台電：中火1號機隨時可上線

「賣股票5大NG狀況」放下堅持　等回本再賣會虧損更多

台指期跌16點　分析師：美國進入財報季、震盪將會更加明顯

國光生技完成42億元聯貸案簽約　業務擴充資金充裕

沃旭能源招募25名在地技術人才　加入大彰化離岸風場運維團隊

要求手搖飲員工喊「佐董～辛苦了！」　孫安佐：這是公司第一守則

宏碁響應「振興三倍券」3倍送　指定筆電折3千再抽3千...指定店家再送3千

程予希深V「側面全開」耍性感　王家梁「封奶」被唐禹哲摸全身

BWF回顧戴資穎2017年全英賽首冠　118年來第一位台灣女單奪冠

首例！大同剔除股東表決權違規　金管會開鍘：不得自辦股務

振興消費來南投！　抽獎送汽車「越早消費」機會越多

韓航董娘暴走虐菲傭+狂毆司機！法院輕判3年緩刑...「怪獸媽媽」低頭不語

臉書直播輕生那一刻…網崩潰通報想阻止！　英國前拳擊手陳屍家中

2020房價難定…他問「房奴跟租客誰比較苦？」　網一段話神解答

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！　爆給男友戴綠帽…「床上醜事全被挖」

辣媽體驗男人的「蛋蛋哀傷」　痛到倒地乾嘔差點噴出屎來

財經熱門新聞

威力彩連44槓　下期頭獎18.3億

家人聽信明牌慘賠3棟房！她領悟股市新手必懂的9件事

威力彩飆16.2億　缺你終止43連槓

快訊／三倍券也推「我OK你先領」　超商加碼「晚鳥優惠」出爐

券商營業員「跟著大戶買股」卻賠到斷頭　驚爆只有5%投資人賺錢

2台冰箱每期「電費竟飆8千元」！

三大名師推薦熱門潛力股出列！蘋概、5G、金融股...6檔股票曝光

想爽中威力彩16.2億有秘訣！台彩曝24、04、03最旺　

過來人曝「50萬存款是大關」　釣出老鳥經驗談

中華電600名基層招募報名只剩2天

三倍券預約破1159萬人　前3天人潮尖峰

必存！網友討論度最高的5張信用卡　一張圖比出好康回饋

股災all in台積電！　3個月賺650萬

快訊／衝刺數位綁定！三倍券申購逼近1200萬人次大關

更多熱門

相關新聞

國光生技6月營收月增714.4%　下半年出貨旺季全力衝營運

國光生技6月營收月增714.4%　下半年出貨旺季全力衝營運

國光生技（4142）今（9）日公告6月營收為5171萬元，較上月增加714.4%，較去年同期減少28.96%，主因為配合國外客戶出貨時程所致；累計今年上半年自結營收為4.3億元，較去年同期成長159.88%。

安特羅攜手國衛院　開發新冠病毒DNA疫苗

安特羅攜手國衛院　開發新冠病毒DNA疫苗

國光生技新冠疫苗人體臨床試驗送件　最快8月展開收案

國光生技新冠疫苗人體臨床試驗送件　最快8月展開收案

蘇貞昌：早日研發疫苗解除全人類疑慮

蘇貞昌：早日研發疫苗解除全人類疑慮

國光生技5月營收年增7.59%　新冠疫苗量產超前部署

國光生技5月營收年增7.59%　新冠疫苗量產超前部署

關鍵字：

國光生技聯貸案

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

熊貓外送員偷喝飲料！熟練「以口就杯」全都錄

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

世新校花什麼都沒穿「私密床上照」外洩！豐滿形狀全露

名設計師兒車禍　旅平險意外險都拒賠

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

5健身男性騷女教練：重訓後性慾較強

藍心湄「穿名牌假貨錄影」還被公關抓包

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

國3自撞驚悚瞬間曝光！轎車炸火光…熱褲女從車窗飛出

蔡桃貴被反鎖在廁所　二伯爬窗「20秒驚魂」畫面曝

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

客人給1星！台中阿財米糕「100種神回」

更多

最夯影音

更多
林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光
男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面