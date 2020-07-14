沃旭能源招募25名在地技術人才　加入大彰化離岸風場運維團隊

▲沃旭能源招募25位台灣技術人才成為大彰化離岸風場運維工程師。（圖／沃旭能源提供）

記者姚惠茹／台北報導



沃旭能源今（14）日宣布，啟動招募大彰化離岸風場運維工程師，提供包括高壓設備、風場設施、風機運維等三類工程師共25名職缺，期望募集在地優秀技術人才在2021年第1季前加入沃旭運維團隊，接受完整培訓後在2022年起投入大彰化離岸風場運維工作。



沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，離岸風電是長期發展的產業，風場生命週期長達30年，而在地人才培訓招募是其中重要環節之一，沃旭正全力推動大彰化東南及西南第一階段離岸風場建造工程，提供優質外商就業機會，希望吸引更多本地優秀技術人才加入大彰化離岸風場運維團隊。



汪欣潔指出，蓬勃發展的離岸風電產業，可為地方縣市創造長期且穩定的就業機會，這次沃旭首度招募25位大彰化離岸風場運維工程師就是一個絕佳例證，對想要進入新興綠能產業、加入全球離岸風電領導企業沃旭能源的台灣專業技術人才來說，大彰化離岸風電運維職缺是難得的機會。



汪欣潔說明，這次招募運維工程師，沃旭能源首先期望吸引有積極態度與強烈動機的優秀技術人才，同時需具備電機、機械等領域專業背景與經驗，並擁有良好的體能、以及對於在海上及高空工作有意願且不懼高、不暈船，都是能夠勝任風場運維工作所需具備的特質。



汪欣潔補充，沃旭在全球擁有超過26個營運中的風場，以及來自不同國籍和文化背景的員工，新加入的運維工程師需擁有流利的英語能力和良好的溝通技巧，不僅是為了接受國際化運維培訓課程，未來在跨文化團隊中也能更好地與同仁協同合作，並需要具備獨立作業、團隊合作的能力。



汪欣潔分享，沃旭能源除了有具競爭力的薪資與工作條件，更按照員工的專業能力與個人期望，提供多元的職涯發展機會，運維工程師預計在2021年第1季加入沃旭後，開始為期一年的完整培訓，以確保台灣在地人才完整掌握離岸風電運維技術與專業知識。



汪欣潔強調，沃旭運維團隊未來將進駐位在台中港的運維基地，上班地點是預計在2022年完工啟用沃旭亞太旗艦運維中心，從台中港搭乘沃旭為台灣量身打造的全球第一艘台灣籍運維作業船（Service operation vessel, SOV），前往大彰化東南及西南第一階段離岸風場進行運維工作。

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