群聯將出售「合資公司股份」給金士頓！交易金額17.81億元　處分利益9.5億元

▲群聯將出售合資公司股份予金士頓科技。（圖／記者謝婷婷攝）

記者楊絡懸／台北報導

快閃記憶體控制晶片商「群聯電子」（8299）董事會14日決議，以每股新台幣168元處分金士頓電子公司（KSI）股份，交易總金額17.81億元，處分利益約9.5億元。此交易將使金士頓科技公司成為KSI的主要股東。群聯表示，將持續專注在科技與研發工作上，並提供金士頓頂尖的支援和服務。

群聯在2010年與金士頓科技合資成立金士頓電子公司（KSI），以簡化設計驗證流程並縮短產品設計週期，加快市場採用eMMC嵌入式儲存解決方案的速度。藉此能使雙方的產品更快進入市場。KSI憑藉著群聯的控制晶片專業技術，以及金士頓豐富的記憶體解決方案營運經驗，迅速成為嵌入式系統產業的市場領導者。

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群聯董事長暨執行長潘健成表示，金士頓不僅是群聯的長期合作夥伴，也是讓群聯成長的關鍵性推手，未來將延續並維持穩固的合作夥伴關係。

潘健成說，群聯持有的KSI股份出售給金士頓，以專注在核心技術的研發上，為企業目標發展出更好的策略，「兩家公司的合資非常成功，也已達成加速市場採用eMMC的目的。群聯會一如既往，持續致力為KSI及其嵌入式記憶體客戶提供絕佳的技術支援。」

金士頓電子（KSI）董事長陳大文（Darwin Chen）表示，鑒於產業和企業在過去10年已獲成長，現在正是交易的好時機；交易後將使金士頓得以更加靈活地服務廣泛的全球客戶，也讓KSI和其母公司金士頓科技在策略和資源配置上有更好的協調性。

陳大文說，由於眾多金士頓產品如SSD固態硬碟、USB隨身碟和記憶卡等搭載群聯的控制晶片，「群聯將依舊是我們的長期策略性技術合作夥伴。」