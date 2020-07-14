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美最高法院點頭「時隔17年執行聯邦死刑」　殺人魔將注射奪命藥物伏法

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▲▼美國德州死刑室。（圖／達志影像／美聯社）

▲德州死刑室。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國最高法院14日裁定，允許繼續執行17年來的第一個聯邦死刑；此舉推翻了聯邦地方法院要求司法部延遲死刑的命令。面臨死刑的包括殺人犯李伊（Daniel Lewis Lee），原定於美東時間13日下午4時接受注射「戊巴比妥」，不過有法官認為施打這種藥物並不人道。

BBC報導，美國最高法院14日以5比4票數裁定，聯邦死刑可以依照原定計畫執行。此舉替17年以來首次對聯邦囚犯執行死刑鋪平了道路。此前，華盛頓聯邦地區法院法官庫特莰（Tanya Chutkan）發布命令，司法部延後執行死刑。

根據《美聯社》，李伊原定美東時間13日下午被注射致命的「戊巴比妥」（pentobarbital），不過庫特莰13日上午發布的命令仍然有效。李伊的律師還說，依據聯邦法官，死刑不能在午夜後執行。

除了李伊，本周還有兩名犯人預計伏法，包括殺害未成年的佩奇（Wesley Ira Purkey）與霍根（Dustin Lee Honken），第四名男子尼爾森（Keith Dwayne Nelson）則預定於8月執行死刑。

庫特莰認為，囚犯或許可以聲稱，注射戊巴比妥對囚犯會造成極大痛苦以及非必要的折磨，不人道的行為違反憲法規定。

還有囚犯稱，施打高劑量的戊巴比妥能讓人感覺如溺水一段時間，接著才會失去意識。最高法院則認為，任何肺水腫情形，只有在犯人死後或完全失去知覺後才會發生。

川普政府去年表示將恢復聯邦死刑。司法部長巴爾（William Barr）透過聲明表示，對於受害者與其家屬而言，司法部有責任執法。

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