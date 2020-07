美最高法院點頭「時隔17年執行聯邦死刑」　殺人魔將注射奪命藥物伏法

▲德州死刑室。(圖/達志影像/美聯社)

記者丁維瑀/綜合報導

美國最高法院14日裁定,允許繼續執行17年來的第一個聯邦死刑;此舉推翻了聯邦地方法院要求司法部延遲死刑的命令。面臨死刑的包括殺人犯李伊(Daniel Lewis Lee),原定於美東時間13日下午4時接受注射「戊巴比妥」,不過有法官認為施打這種藥物並不人道。

BBC報導,美國最高法院14日以5比4票數裁定,聯邦死刑可以依照原定計畫執行。此舉替17年以來首次對聯邦囚犯執行死刑鋪平了道路。此前,華盛頓聯邦地區法院法官庫特莰(Tanya Chutkan)發布命令,司法部延後執行死刑。

根據《美聯社》,李伊原定美東時間13日下午被注射致命的「戊巴比妥」(pentobarbital),不過庫特莰13日上午發布的命令仍然有效。李伊的律師還說,依據聯邦法官,死刑不能在午夜後執行。

除了李伊,本周還有兩名犯人預計伏法,包括殺害未成年的佩奇(Wesley Ira Purkey)與霍根(Dustin Lee Honken),第四名男子尼爾森(Keith Dwayne Nelson)則預定於8月執行死刑。

庫特莰認為,囚犯或許可以聲稱,注射戊巴比妥對囚犯會造成極大痛苦以及非必要的折磨,不人道的行為違反憲法規定。

Daniel Lewis Lee: First US federal execution to go ahead after 17 years https://t.co/lJR1NpYayq