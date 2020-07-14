74歲男娶39名妻子　每晚「輪流睡」照順序來…生94個兒女

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實習記者簡立宇／綜合報導



在印度傳統社會中，擁有越多老婆代表地位越高。齊奧納（Ziona Chana）是當地一個基督教派的領袖，過去媒體爭相報導他「娶了39個老婆」的事蹟，現在他74歲了，他的生活又被翻出來報導，據說他還想娶更多老婆，原因不只是為了享齊人之福，而是希望照顧更多無依無靠的女人。

綜合外媒報導，齊奧納是1942年成立的基督教派Chanapáwl的領導人，他在17歲那年與20歲的第一任妻子結婚，之後就不斷的迎娶新老婆，最高紀錄是一年娶10個老婆。至今他已經有39個老婆，94個兒女、14個媳婦與33個孫子，全家181口人。

他在2011年接受《太陽報》訪問時就表示，非常幸運能成為這些女人的丈夫，兒孫滿堂，「我覺得我是上帝的一個特別的孩子，他給了我好多人去照顧。」

他們住在一棟四層樓的透天厝中，裡面有100個隔間，整個家族181口人，家務分工是個大問題。齊奧納的第一個老婆就負責家務管理，她把各項工作分配給其他老婆，儼然像在管理一間「家庭公司」。

另外，吃飯也是個大問題！他們光一餐就要吃掉30隻雞、60公斤馬鈴薯、約100公斤的米，因此他們家後院也種了很多蔬菜、養了一些牲畜。

平常晚上睡覺誰能睡齊奧納旁邊？他自己擁有獨立的臥室，妻子則睡在像宿舍的分隔空間，年紀最輕的女人可以靠離他近一點，越年長的則睡的越遠，每晚跟誰睡有一個「翻牌」的機制，確保公平。

其中一位妻子表示，39個老婆生活在一起非常融洽，她們願意陪在齊奧納身邊是因為「他是家裡重要的人」。另外有消息表示，村里的人最常看到齊奧納跟8個妻子同進同出，他們猜測那是他最喜歡的老婆們。

齊奧納雖然已經74歲了，但他沒有放棄繼續尋找新老婆，他甚至會跑到美國去找願意嫁給他的女人，同時也會去附近村莊找貧困婦女結婚，以便照顧她們。