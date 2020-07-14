總管理規模超過百億！開發資本第2檔生醫基金超募　9月啟動投資布局

▲開發金旗下開發資本生醫基金管理規模已經超過百億元。（圖／記者林世文攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

隨著生醫產業潛力具爆發力，開發金旗下的子公司開發資本今（14）日表示，第二檔生醫基金募集已經超募，超過原定的30億元的規模，即將在9月完成設立、開始積極投資布局。

開發資本著眼台灣生醫產業當前所需及未來發展，及未來發展，及即投入建構完整的生醫產業投資生態鏈系統；並籌組專業的兩岸大健康團隊，積極協助台灣生醫產業在資金鏈以及產業發展接軌國際的相關需求。

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當前開發資本投入資金包含一檔人民幣生醫基金，兩檔新台幣生醫基金以及長期以來支持生醫產業相關投資，整體規模已經超過100億元；其中第二檔新台幣基金以超募，超過原定的30億元，預計九月完成設立，已經開始積極展開投資布局。

中華開發資本表示，突破100億元管理規模的優勢在於具備跨國、協助國內製造業進行廣泛跨領域合作的能力。以中華開發超過六十年的投資經驗，至今至少具有四大使命，從早期配合政府的政府投資、加上助人興業、共創共榮，再到現在全球化下的新經濟時代，最重要的就是建構兩岸生醫產業投資生態體系，同時協助國內製造業接軌國際。

中華開發資本大健康事業群總負責人暨生醫創投董事長何俊輝指出，中華開發建構生醫產業投資鏈的利基在於：具備能夠跨國、協助國內製造業進行廣泛跨領域合作的專業能力；提供跨國、跨業的服務、資金募集、培育人才、資訊交流平台、做好穿針引線的工作使生醫產業生生不息。

面對後疫情時代，何俊輝認為，生醫產業將再重新獲得重視，而且產業也剛好進入五年一次的循環。藉此機會應將資金適當的導引到生醫產業，並且透過適當的機構和市場機制加速國際連結。中華開發希望連結國際資金，同時協助國內其他的生醫團隊進一步善用「國際基金專業募資機構」，以縮短資金募集時間並引入國際資金，完整連結國內的生醫產業發展動能和國際資金。