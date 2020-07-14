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華紙推「益利(Easy)系列」　讓食品容器全紙回收目標達成

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▲▼華紙推「益利(Easy)系列」非塑食安用紙。（圖／華紙提供）

▲中華紙漿董事長黃鯤雄（中）、中華紙漿總經理黃志成（左二）、中華紙漿副總經理陳瑞和（右二）、新川創新董事長黃雅惠（右一）、中華紙漿協理陳宏德（左一）。（圖／華紙提供）

記者余弦妙／台北報導

中華紙漿正式發表「益利(Easy)系列」非塑食安用紙全產品，包括非塑紙卡、非塑紙封膜和非氟防油紙，而紙吸管也有適用於利樂包的「彎曲紙吸管」，讓紙張成為食品容器。

華紙指出，台灣從2019年7月起，逐步管制一次性塑膠吸管，至2030年全面禁用一次性塑膠吸管。美國舊金山自2019年7月，禁止餐廳和商店供應塑膠製造的吸管、攪拌棒、牙籤和瓶口塞。歐盟則從2021年全面禁用一次性塑膠，禁用項目含餐盤、餐具、吸管、棉花棒軸心等塑膠製品。日本也預計2030年達到減塑25%。

請繼續往下閱讀...

減塑儼然成為全球趨勢，華紙說，根據統計，臺灣一年至少消耗掉20億個淋膜紙杯、50億個淋膜紙餐盒，兩者加起來的市場規模為40億台幣。這些紙容器，因內部有俗稱PE淋膜的塑膠塗層，回收時歸屬於廢紙容器，需送到少數專門處理廠，利用特殊技術分離出紙漿與塑膠，程序複雜。

因此，華紙也創新研發出「益利(Easy)系列」非塑食安用紙全產品，突破食品紙容器傳統淋膜製程，可實踐食品紙容器全紙回收，達到非塑、減廢與減碳的多重目標，已陸續量產上市，落實消費者與食品業追求更環保便利的生活理念，共同成就環境永續。

▼華紙推「益利(Easy)系列」非塑食安用紙。（圖／華紙提供）

▲▼華紙推「益利(Easy)系列」非塑食安用紙。（圖／華紙提供）
 

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