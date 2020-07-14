公司賺幾10年…疫情一來「虧1年就倒閉！」他問卦　網分析曝：寧願遣散

▲不少產業受疫情影響，嚴重的甚至宣布倒閉。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎肆虐，許多產業都大受打擊，有的公司或店家負擔不了虧損，乾脆先宣告停業，以後有機會再繼續。就有網友在PTT的Gossiping板上好奇問卦「為什麼賺了幾十年，結果虧一年就倒閉？」認為很多公司開了幾十年，年年都賺錢，怎麼會一遇到新冠肺炎就倒閉，「那前面賺的咧？」話題意外引發熱論。

這位網友14日在PTT的八卦（Gossiping）板上問卦「為什麼賺了幾十年，結果虧一年就倒閉？」文中表示，「一堆公司開了幾十年幾百年，每年都賺錢，結果今年一遇到新冠肺炎就一堆要倒閉」，忍不住開嗆「那前面賺的咧？？都給狗吃掉了喔？」

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看到貼文後，其他人紛紛留言，「大公司每年利潤5-8%，收入歸0很恐怖的」、「表示前面賺的大概也都貢獻給房東了」、「預估之後都會賠錢，那繼續做心酸的喔？當然見好就收」、「你有股東，股東拿錢投資是要回報的」、「倒閉不一定是馬上沒錢啊！而是不想把前面的錢填後面的洞」、「疫情看不見底，早早抽手省操煩。」

就有網友直說，「最近長輩在聊他的工廠做出口一個月就虧500萬，一臉想不開樣子，他預計到年底都不樂觀，賣房子可能都不夠工廠開銷」、「所謂的『撐不下去』指的並不是公司賠到負債這件事，而是入不敷出、不能賺錢就叫『撐不下去』，這樣有懂嗎？」

還有人分析道，繼續營業除了花錢之外，有些公司可能規模太大又割捨不了，人事成本會相當高，也就是「低利潤、大規模的公司」，沒金流時的人事成本很高，「你自己以小吃利潤、人事、房租各30%來算，虧得了幾個月？預估近期無法改善，寧願把錢給員工遣散，也不要拿去付房租。」