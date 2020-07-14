「賣股票5大NG狀況」放下堅持　等回本再賣會虧損更多

▲最不應該賣出股票的5種情況。（圖／翻攝自Facebook／價值思維）

記者施怡妏／綜合報導

理財很重要，不過投資有風險，許多人會利用「股票」來替自己專取額外的收入，但何時將股票賣出去才是好的時機，才可以獲得最大的利潤，是大家都關心的問題。「價值思維」在官方臉書上發文，「如果你在以下這幾種狀況把股票賣出，那你真的做出了錯誤的投資投資決定！」

一、「覺得」熊市要來了

沒有人可以準確的預測出股市的走向，且股價上漲的情況，只會出現在少數的日子裡，如果當時自己沒有在市場裡，個人表現可能會比S&P500還要差。

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二、虧錢的時候

上星期你花美金50元買了股票，今天股價變成美金40元，覺得自己虧損美金10元，所以決定要把股票賣掉，「賣出股票的時候，不應該以你過去決定投入的本金作出衡量，因為那是你已經付出的沈沒成本，無法收回」，股價取決於「當下投資者認為的價值，以及未來的價值」，而不是過去購入股票的價錢。

▲「賣出股票的時候，不應該以你過去決定投入的本金作出衡量。」（圖／pixabay）

三、等到回本再賣

有些人投資到表現不好公司，在股票下跌的時候選擇不賣，因為不想要虧損，打算等到「回本」的時候再賣出去，只會讓虧損越來越大。買入股票一直下跌公司，卻堅持手上持有的股票，會導致虧損金額越來越大。

四、公司減少分紅

當公司減少分紅，或是選擇不派股息時，不一定是一件壞事，有些公司會使用原本要作為分紅派出的錢，投入到公司的發展，為公司帶來巨大的成長，如此一來，公司的價值會因此而提升，對於身為投資者來說，也是一件好事。

五、止損訂單

在交易帳戶內可以設定「止損價位」，當股票跌到一定的價格時，自動將股票賣出。股市會經歷上下起伏，若在下跌的時候自動離場，很有可能會失去「有巨大潛力、價值」的股票。

►本文已獲「價值思維」授權引用。

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