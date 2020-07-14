英國「進店強制戴口罩」違者罰3700元　強生認清現實…已成歐洲最慘國

▲英國首相強生戴上口罩。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真倫敦13日專電

英國政府即將宣布，從24日起，英格蘭地區民眾進入所有店家必須遮蓋臉部，以避免2019冠狀病毒疾病（COVID-19） 擴散，違者將被罰100英鎊（約新台幣3700元）。

英格蘭地區目前僅規定搭乘地鐵等大眾運輸工具必須遮蓋臉部，進入一般店家沒有強制規定，僅要求儘量保持社交距離。不過，繼西班牙、義大利、德國，以及蘇格蘭之後，英格蘭地區也將強制規定民眾進入店家必須遮蓋臉部。

英國廣播公司（BBC）報導，衛生大臣韓考克（ Matt Hancock）將於14日宣布新規定。民眾若進入店家不戴口罩或不用其他方式遮蓋臉部，將面臨100英鎊罰款；但若能在14天內繳款，則可減免至50英鎊。11歲以下孩童，以及有特殊疾病的民眾可以免除限制。

此外，店家雖然被鼓勵要求顧客遵守規定，但基於許多工會憂心員工介入這類事件可能危及安全，因此店員不需要干涉，執法將由警方進行。

▲倫敦民眾戴口罩防疫。（圖／路透）

法國近日就有一名公車司機因為拒絕讓沒有戴口罩的乘客上車，被毆打致腦死。英國政府對於遮臉的防疫建議一變再變。起初質疑這麼做的功效，認為防疫效果「微弱」。直到4月份，英國政府依舊堅持第一線醫護人員才需要戴口罩。

5月份逐步解封後，首相強生（Boris Johnson）改口說，配戴口罩或遮掩臉部可以幫助避免傳染，也能給民眾信心。6月15日，政府強制要求英格蘭地區民眾搭 乘大眾運輸工具時必須全程遮臉；現在將進一步擴大至進入所有店家。

強生10日在首相線上問答時間時，暗示可能施行新規。他說：「我們正考慮讓民眾確保在店內遮蓋臉部。 」強生曾被目擊到戴口罩在商店購物。不過，英國政府的意見混亂令人詬病。12日內閣辦公室部長戈夫（Michael Gove）才表示，希望民眾運用 「常識」自己決定要不要遮臉，現在卻要強制規定。

在野黨工黨批評官員反應「遲緩且混亂」，也不理解新規定為何要等11天才能上路。世界衛生組織（WHO）早就建議民眾在無法保持社交距離的場合應該配戴非醫學用口罩。

英國的2019冠狀病毒疾病死亡人數在歐洲居冠，但防疫措施卻比其他國家慢半拍。德國早在4月底就強制規定進店要遮蓋臉部；義大利在5月4日、西班牙在5月21日，比利時則是在7月11日執行。根據英國衛生機構數據，截至12日下午5時，英國累計4萬4830人不治，單日死亡人數為11例，週末回報人數通常較為偏低。（編輯：馮昭）