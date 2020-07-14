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無症狀感染者隱瞞病情「害12人中標」！　大叔派對2天後含恨病逝

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▲ 。（圖／記者廖明慧攝）

▲ 托馬斯因解封令解除後，開心與朋友聚會。（示意圖／記者廖明慧攝）

實習記者陳玟婷／綜合報導

疫情肆虐期間，有些國家因經濟與政治上的考量，不顧疫情仍陸續解封。美國一名51歲的大叔在解封令後，與朋友相約出門烤肉，不料，朋友之中竟有人隱瞞自己是「無症狀感染者」，當天參加的人相繼得知噩耗，大叔連忙去醫院檢查，檢查結果確認罹病，在臉書上發文說，「悔不當初，希望上帝保佑我」，卻仍不幸在短短幾天內去世。據了解，這場派對至少造成12人感染新冠肺炎。

根據《Hawaii Chinese News》報導，這名不幸「被死神選中」的男子名叫托米（Tommy Macias），生活在美國加州，職業是卡車司機。從今年3月起到6月初，整整三個月的時間，托米嚴格遵守社交距離限制，除非必要情況，否則都待在家中沒有外出。

但托米是一個「熱愛社交活動」的人，他朋友眾多，生性愛熱鬧，疫情期間無法出門與朋友相聚讓他十分難受，因此解封令一出後，他就迫不及待地找朋友去烤肉，重溫美好時光，想不到烤肉派對中竟有一名「無症狀感染者」，對方認為自己「沒症狀不會感染到其他人」，於是隱瞞得病的事實出席聚會。

事後托米與朋友相繼接到這名感染者的電話告知，「早就知道檢測結果是陽性，但是沒有任何症狀出現，在派對上就沒說，保險起見，還是希望大家去醫院檢測一下。」托米掛斷電話後又急又氣，連忙趕去醫院檢查，檢查結果出來也確定罹病。

事實上，這名無症狀感染者，並不像所宣稱的「不會傳染其他人」，反而是「超級帶原者」，派對上至少有12人被感染。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Tommy Macias）

▲托米在臉書痛悔因參加聚會，讓家人陷入險境。（圖／翻攝自Facebook／Tommy Macias）

托米本來就有糖尿病的病史，在罹病後整個人健康狀況急轉直下，他在臉書發文自悔，不應該去參加烤肉派對，現在他讓家人陷入於危險當中，實在悔不當初，他也在文中警告，千萬不要小看新冠肺炎，出門一定要帶口罩並保持社交距離，最後乞求上帝幫助他活下來。

托米才剛發完這則聲淚俱下的長文，2天後即情況惡化住進加護病房，短時間內不治病逝，托米的妹妹將這則消息發布出來，希望引起大家的重視，不要有下一個憾事再發生「我想讓人們了解，新冠病毒是一件真實存在的事情，它很嚴重，它正在殺人。」

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