　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英執政黨前黨魁警告：中國不可信賴　政治經濟分開談「太天真」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 中國國旗,五星旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 英國保守黨內部反華情緒漸升。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國被指隱匿新冠疫情，近期又通過《港版國安法》，加深英國國內對中國科技巨頭華為參與5G網路建設的反對聲浪。英國前任保守黨領袖史密斯（Iain Duncan Smith）便指出，「中國不是個值得信賴的夥伴」，正說服其他保守黨議員，將華為從英國5G建設中排除，更要求盡快淘汰英國電信基礎設施中既有的華為技術。

《美聯社》報導，英國決定向香港數百萬人提供庇護，引來中國官員威脅，若英國將其視為敵國，並將華為排除在5G建設以外，將會嘗到「後果」。中國譴責之下，英國首相強生（Borris Johnson）領導的保守黨內，越來越多人開始認真審視英中關係。許多人表示，政府過於自滿、天真，以為可在不產生政治後果的情況下獲得經濟利益。

史密斯提到，中國藐視《中英聯合聲明》、在南海問題上表現出咄咄逼人的姿態，「中國正在成為一個非常不可靠且相當危險的合作夥伴。這就是為什麼我們需要重新審視我們與他們的關係。那些認為貿易與政治可以分開談的人……那是沒辦法的，太天真了。」

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）戴上口罩。（圖／路透）

▲ 港版國安法實施後，強生表示，將維護香港人民。（圖／路透）

英國智庫國際戰略研究所（IISS）高級顧問、前秘密情報局行動與情報總監英克斯特（Nigel Inkster）表示，華為相關問題並非迫在眉睫的安全威脅，但中國若成為全球5G技術霸主，帶來的地緣政治影響將是更大的隱憂。

英克斯特進一步說明，這種影響和網路間諜活動的關係並不如一般人想像的大，「畢竟網路間諜活動在任何地方都會發生，英國對此從不缺乏認識。」但他也提到，他多年來持續警告，英國需要一套更加完整的對華策略，以平衡經濟與安全。

史密斯日前也向《天空新聞》表示，「如果你認為，可以對一個國家在本國領土上對人民殘忍的對待及其在境外的行為睜一隻眼閉一隻眼，那麼你就中了我們多年前就見識過的圈套。隨著時間流逝，這個問題會越來越嚴重。我們在1930年代就學到教訓，而現在必須重新思考。我們正面臨一個非常類似的問題。」

▲英國政策轉向，華為被排除在5G建設外。（圖／路透）

▲ 英國對華為參與5G建設的態度轉向強硬。（圖／路透）

專門研究中國的牛津大學歷史學家米德（Rana Mitter）說明，港版國安法及中國處理新冠疫情的方式引起廣泛不滿，在英國政界及民間形成一場完美風暴，「英國已經從毫不批判地接受有關中國的一切，轉變成一種對抗的方式」，部分原因是過去對中國模式缺乏了解。

然而，英國國內也有人警告，不要加劇緊張情勢。前財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）便指出，在英國切斷與歐洲貿易連結、尋求其他合作夥伴之際，削弱與全球第二大經濟體的關係非常不明智，也對保守黨內部反華情緒感到擔憂。

但史密斯認為，對中國崛起的憂慮跨越黨派與國家。他是對華政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China）成員，該組織由美、澳、日等13國國會議員組成，希望國際社會對中國的挑戰做出一致反應。史密斯提到，「我們需要意識到，這不是單一國家可以解決的問題。」

►四季皆適合，不用換來換去

►二手票券豐富你的生活～

ET快訊
快訊／反對台灣買「愛國者三型」！大陸宣布制裁美國軍武大廠
死是什麼感覺！「藍鯨遊戲」入侵台灣校園　家長擔憂
帶短褲妹上摩鐵！　她「全身癱」又被拖回房…2天後慘死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

墨西哥逾3萬人死於新冠肺炎全球第4高　總統：疫情正在減弱

乘客失控喊「接受耶穌是黑人」否則殺全機 ！　班機起飛20分緊急迫降

泥水淹沒翠綠茶園！印度阿薩姆邦洪災至少50死　野生動物屍體泡爛

血染洗手台！他低頭洗臉慘遭9旬老父持水果刀捅大腿

74歲男娶39名妻子　每晚「輪流睡」照順序來…生94個兒女

女秘書「公開信」曝光！淚訴遭首爾市長變態「吻膝」心境：連死都不敢

15歲少年吃「土撥鼠肉」染鼠疫！發燒3天後身亡　蒙古急封5縣

婚宴吃甜點…新娘下秒倒地慘死！　家屬崩潰踢爆內幕：早說了這東西不能放

日政府爆：有確診者採檢陽性後「搞失蹤」...東京再增143例！

隔離生活太苦！巴西總統確診「想再驗一次」　煎熬等待吐真話

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

嗩吶驚豔詮釋「Alan Walker經典」　鄧紫棋.郎朗.周震南台下嗨翻了！

長江豪雨不斷！鄱陽湖水位暴漲　破萬房屋倒塌習近平：形勢嚴峻

梁敏婷現身節目當「通告咖」　曝和馬俊麟狀況：對他盡量信任

工地好聲音！水泥師傅工作嗨唱 滄桑嗓音+高顏值...網：出唱片！

墨西哥逾3萬人死於新冠肺炎全球第4高　總統：疫情正在減弱

乘客失控喊「接受耶穌是黑人」否則殺全機 ！　班機起飛20分緊急迫降

泥水淹沒翠綠茶園！印度阿薩姆邦洪災至少50死　野生動物屍體泡爛

血染洗手台！他低頭洗臉慘遭9旬老父持水果刀捅大腿

74歲男娶39名妻子　每晚「輪流睡」照順序來…生94個兒女

女秘書「公開信」曝光！淚訴遭首爾市長變態「吻膝」心境：連死都不敢

15歲少年吃「土撥鼠肉」染鼠疫！發燒3天後身亡　蒙古急封5縣

婚宴吃甜點…新娘下秒倒地慘死！　家屬崩潰踢爆內幕：早說了這東西不能放

日政府爆：有確診者採檢陽性後「搞失蹤」...東京再增143例！

隔離生活太苦！巴西總統確診「想再驗一次」　煎熬等待吐真話

基隆市府首次推出LINE貼圖　林右昌與在地插畫家聯手拼觀光

「蘇貞昌是要做皇帝嗎？」台南市議會民進黨團力挺周幼偉　轟蘇排除異己　

適合睡前看的韓劇《天氣好》《花樣年華》　看15分鐘就想睡！

專訪／雞排妹「All in」買進大立光！兩週爽賺10%　自曝靠這幾招選股

別懷疑眼睛！　《機智牢房》流氓叫金希澈一聲哥⋯全場嚇歪

墨西哥逾3萬人死於新冠肺炎全球第4高　總統：疫情正在減弱

守靈惹禍…半夜屍體復活！　《守靈魘》挑戰恐怖禁忌

打靶公差藏8彈殼「掉包實彈」！警專生遭退學法辦　爸求情：重考完大學再開庭

公司賺幾10年…疫情一來「虧1年就倒閉！」他問卦　網分析曝：寧願遣散

第一桶金全賠不服輸！7年級後段班房仲　獨創「奇幻60」一招拓人脈

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

國際熱門新聞

譚德塞吐真話「人類生活回不去了」

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

快訊／《歡樂合唱團》女星遊湖詭消失！5天後成浮屍

熊本鰻魚屋受災　百年秘傳醬汁流光

日本深夜神秘火球　隕石碎片找到了

34歲媽墜懸崖喪命！為自拍脫隊　留下2孩子

無視丈夫在家　美艷人妻揪國中生嘿咻

日相安倍指示　台灣優先列第2波鬆綁入境對象

她15年前夢見的號碼中樂透頭獎！獨得2千萬台幣

譚德塞：全球疫情只會日益惡化

全球最新治安排名　台犯罪率第2低

大嬸「摔車4格漫畫」被谷歌街景拍下！

美最大收購案帶動漲　台積電ADR漲收1.91％

新冠病毒只是惡作劇！　30歲男爽玩「新冠派對」死亡

更多熱門

相關新聞

養10年愛犬丟回收容所　員工看紙條全鼻酸

養10年愛犬丟回收容所　員工看紙條全鼻酸

狗狗的壽命雖然不像人類一樣長，但在牠們有限的生命裡，卻一直默默地守護陪伴著主人。英國一間動物收容所在日前開門時，發現一隻黑色的拉布拉多被栓在門口，旁邊還放了一張主人留的字條，裡面用狗狗的口吻寫著「我總是學不乖」，所以被主人拋棄。工作人員看完字條後全都心碎鼻酸。

香港財長：國安法通過後「反有資金入港」

香港財長：國安法通過後「反有資金入港」

華為2020年上半年收入按年增長13.1%！

華為2020年上半年收入按年增長13.1%！

中聯辦批民主派初選非法　支持港府調查

中聯辦批民主派初選非法　支持港府調查

英冬季第2波疫情　恐奪12萬條人命

英冬季第2波疫情　恐奪12萬條人命

關鍵字：

港版國安法華為英國

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

熊貓外送員偷喝飲料！熟練「以口就杯」全都錄

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

世新校花什麼都沒穿「私密床上照」外洩！豐滿形狀全露

名設計師兒車禍　旅平險意外險都拒賠

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

5健身男性騷女教練：重訓後性慾較強

藍心湄「穿名牌假貨錄影」還被公關抓包

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

蔡桃貴被反鎖在廁所　二伯爬窗「20秒驚魂」畫面曝

國3自撞驚悚瞬間曝光！轎車炸火光…熱褲女從車窗飛出

客人給1星！台中阿財米糕「100種神回」

舊冷氣半夜噴10多隻大蟑！神人半小時解決

更多

最夯影音

更多
林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光

林志穎媽遭控「惡婆婆」變臉不錄了！　火大轉身收包…背後真相曝光
男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

還敢亂飆？上北宜公路「找猴子」　高速過彎+壓車...7小時3起事故

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

警察朝鑾轎「敬拜＋鞠躬」55下　打動白沙屯媽！停派出所10分鐘

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面