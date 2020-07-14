快訊／振興三倍券明天發！全台申購人次逼近1200萬大關

▲振興三倍券明（15)日正式發放領用。（圖／行政院提供）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券預購今（14）日開放第14天，依據經濟部統計，截至今天上午11時為止，上官網申購的民眾已突破1199萬7674人次，已逼近1200萬人次大關，經濟部長王美花也提醒，紙本三倍券明天開放領用，呼籲民眾儘量避開前三天的人潮，超商業者也推出咖啡分享券等晚鳥優惠，以期達到分流效果。

依據經濟部統計，目前紙本預購共1036萬7680人，透過官網預購者有54萬0386人，選擇四大超商預購的有982萬7294人；至於數位綁定共162萬9994人，含信用卡109萬3535人，電子票證21萬3867人，行動支付32萬2592人。

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王美花特別喊話，請申購紙本實體券的民眾「不用擠在前三天去領」，經濟部與超商業者正在討論領券「晚鳥優惠」，以分流領券人潮，會視本周三、本周四的領券狀況通盤思考。

▲經濟部長王美花。（圖／記者林敬旻攝）

經濟部也鼓勵民眾領用數位三倍券。目前數位三倍券合作業者共50家，業者紛紛提出碼優惠，如台灣pay的回饋加總可能超過1,500元，包括早鳥300元、消費滿額加碼禮500元、首刷禮100元，以及平均20%回饋及抽百萬名車的機會。此外，經濟部也推出Gogoro VIVA Lite抽獎活動，目前已抽出8位幸運數位綁定者，尚有17部Gogoro 電動機車等待數位綁定的幸運得主。

經濟部官員表示，7月1日至7日已完成預訂的民眾，可以在預約的超商、超市領券，目前全台約有3600家超商通路每日配送三倍券達1000份以上，基於安全考量，政府也會加強警力巡邏。若當天的份數領完，各門市隔日就會立刻補貨。

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