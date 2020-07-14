國內第一例「膝關節軟骨細胞治療案」　三顧攜手義大醫院成功植入軟骨細胞層片

▲軟骨細胞層片植入首例陳先生（中）與執行手術的義大醫院院長杜元坤（右）。（圖／三顧提供）

記者姚惠茹／台北報導

三顧（3224）通過衛福部核准的「膝關節軟骨細胞治療案」，由高雄義大醫院院長杜元坤正式收案，日前完成國內第一例膝關節軟骨細胞治療案，成功植入軟骨細胞層片，讓病患再生有彈性的透明軟骨，而且術後效果良好。

國內首例「膝關節軟骨細胞治療案」成功者陳先生分享，自己是在2018年打乒乓球的時候，發現竟然無法左右移位，兩隻腳重的好像綁著鉛塊，便前往求助醫生，但醫生認為他年僅59歲，還不到一般需要置換人工關節七八十歲，所以不建議置換人工關節。

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陳先生指出，由於兩隻膝蓋實在痛的厲害，便開始搜尋資訊，剛好看到義大醫院長杜元坤，提到國內有技術從日本技轉，取出自體的膝蓋軟骨，培養出細胞層片，治療退化性關節炎，便決定嘗試這項手術，並在成功完成手術之後，十分滿意自己的恢復狀況，更希望可以盡快進行右腳的手術。

執行這項手術的義大醫院院長杜元坤表示，傳統關節鏡手術，進去修補的軟骨是纖維性軟骨，並沒有彈性，而且無法再生長出軟骨，至於人工關節置換，更是有膝蓋只能伸直彎曲，卻無法旋轉的問題。

杜元坤分享，技轉自日本的這項膝蓋軟骨細胞層片技術，傷口僅5~8公分，而且長出來的是透明軟骨，還富有彈性，術後膝蓋可伸直彎曲，還可以達成旋轉，所以希望這項軟骨細胞層片技術，日後可以延用到髖關節、手背上面。

三顧表示，目前台灣每年有5萬個病患，因為膝蓋磨損需要做人工關節置換的手術，而三顧技轉自日本CellSeed公司的細胞層片技術後，就提供膝關節軟骨缺損新的治療選擇，而北醫附醫、花蓮慈濟、高雄榮總，還有彰基、新光、敏盛等指標教學醫院也陸續遞件申請合作。

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