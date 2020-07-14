15歲少年吃「土撥鼠肉」染鼠疫！發燒3天後身亡　蒙古急封5縣

▲少年食用土撥鼠肉後感染鼠疫身亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

蒙古一名15歲的少年和朋友一起食用土撥鼠肉後開始發燒，三天後不治身亡，判定是感染了鼠疫。目前當局已經通知所有可能接觸者，進行隔離安置並施打疫苗，同時封鎖周圍五縣，避免繼續疫情向外擴散。

綜合外媒報導，蒙古西部戈壁阿爾泰省（Govi-Altai）一名15歲的少年，日前和另外兩位朋友一起吃了土撥鼠肉後開始發高燒，三天後不治身亡。蒙古人畜共通疾病中心（National Centre for Zoonotic Diseases）證實，該名少年是感染了俗稱黑死病的鼠疫。

目前相關單位已經將所有接觸者隔離安置，並施打疫苗，同時封鎖周圍五縣，避免疫情繼續擴散。蒙古衛生部表示，因為土撥鼠傳播的鼠疫可能會在阿爾泰山地區、蒙古與俄羅斯邊境爆發，高級官員Dorj Narangerel表示，「不獵捕、不食用土撥鼠是非常重要的。」

鼠疫是人類歷史上最致命的流行病之一，14世紀在歐亞非三洲造成約5000萬人死亡；儘管現在能用抗生素治療，但病毒能透過跳蚤從動物傳到人類，若不及時救治，致死率達30％至60％。

世衛（WHO）發言人哈里斯（Margaret Harris）表示，WHO正密切監測蒙古的鼠疫狀況，但目前疫情的風險程度不高，「鼠疫已經跟我們並存好幾個世紀，我們現在正關注病例數，目前我們並不認為這是高風險的。」

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