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緊急預備金為何重要？　5個QA一次全看懂：準備6個月↑「必須花費」

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▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務。（圖／pixabay）

▲緊急預備金之於理財，就形同是金字塔的地基。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人在理財時，即便妥善分配收入，卻會忘記挪一部分來當「緊急預備金」。自由工作者「G理小姐&山姆先生」日前就以自身經驗來舉例，直白點出了緊急預備金的重要性。兩人指出，緊急預備金必須要有「變現容易」以及「放置在安全保本處」的2大特性，當意外不幸降臨時，才能緊急動用這筆資金。

G理小姐&山姆先生在IG「ms.g__mr.s」上用了5個QA來講解「為什麼一定要準備緊急預備金」，緊急預備金是一筆「非遇到緊急事件就絕對不動用的錢」，且必須存在著「變現容易」以及「放置在安全保本處」的2大特性，在一定要挪用時，才能只虧利息，而不必承擔其他虧錢風險。

請繼續往下閱讀...

緊急預備金通常不是用來投資、旅遊、購物等，而是不幸失業、遭逢緊急意外、疾病纏身、房屋修繕、馬桶壞掉等「緊急事件」才會使用到。緊急預備金大約需要準備6個月的「必須消費」，越多則有越大的保障，不過若真難以達到，最少也需要達3個月。而這筆6個月的「必須花費」，意即若每月要支付的貸款、房租、水電等必須花費為1萬元，則需要準備6萬元的預備金。

 
 
 
 
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因為 G理剛好這次遇到了這件事，讓我們深深感受到緊急預備金的重要性，還好有這筆緊急預備金​ 所以想再特別強調下:​ ​ 緊急預備金很重要!​ 緊急預備金超重要!​ 緊急預備金不存完全不行啦!!!​ ​ 你存了嗎? ​ ​ 為什麼要準備緊急預備金?​ 寧願用不到這筆錢也絕對要把它準備好!!​ 突發事件發生時才能保護好自己的財務計畫​ ​ 趕快開始記帳了解自己的每月基本支出費用金額，再開始設定目標先存一個月、接著存到3個月然後達標!!​ 不一定只要存6個月 當然越多也有越大的保障!!​ ​ 趕快在下方跟 G理&山姆分享你們準備幾個月的緊急預備金吧~~~~​ -​ 另外這篇文章對你有幫助也可以分享到自己story讓觀眾也讚好你的分享不吝嗇按愛心收藏或者分享唷！​ -​ ▕ ​ 哪裡可以找到我們?▕​ ▪️IG追蹤： @ms.g__mr.s ​ ▫️FB粉專：Ms.Gloria & Mr.Sam投資理財 ▪️部落格：https://msgmrsinvest.com​ -​ #G理小姐 #山姆先生 #投資理財 #G理學理財​ #投資 #理財 #自我成長 #個人品牌 #理財觀念 #理財規劃 #情侶理財 #兩性理財 #兩性投資 #情侶投資​ -​ #緊急預備金 #突發事件 #緊急事件 #意外事故 #護錢 #財務計畫 #金字塔 #金字塔地基 #地基 #穩健 #保本 #流動性 #變現性

G理小姐&山姆先生｜投資理財（@ms.g__mr.s）分享的貼文 於 張貼

G理小姐&山姆先生建議，緊急預備金可以放在定存、活存等變現容易處，就算少了高利率報酬，仍可保護理財計畫，反之，任何投資、流動性差的標的等，則較不合適，因為當緊急事件發生而必須動用時，若投資標的仍處虧損狀態，就必須被迫售出，進而導致虧大錢，且就算賣掉，錢也不會立刻入帳。

G理小姐&山姆先生也舉例，G理小姐先前意外發生事故，需要支付一筆醫藥費及後續看診費用，同時也要投入機車修理的費用，因此「護錢」就能派上用場，兩人只要使用保險及緊急預備金，根本不必多動用到原本的投資。

G理小姐&山姆先生強調，緊急預備金就像是「金字塔的地基」，地基越穩健，就越能保護自己的理財計畫，因此無論是否有機會動用到這筆錢，都應該準備好，當突發事件發生時，才更有保障。

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