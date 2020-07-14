緊急預備金為何重要？　5個QA一次全看懂：準備6個月↑「必須花費」

▲緊急預備金之於理財，就形同是金字塔的地基。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人在理財時，即便妥善分配收入，卻會忘記挪一部分來當「緊急預備金」。自由工作者「G理小姐&山姆先生」日前就以自身經驗來舉例，直白點出了緊急預備金的重要性。兩人指出，緊急預備金必須要有「變現容易」以及「放置在安全保本處」的2大特性，當意外不幸降臨時，才能緊急動用這筆資金。

G理小姐&山姆先生在IG「ms.g__mr.s」上用了5個QA來講解「為什麼一定要準備緊急預備金」，緊急預備金是一筆「非遇到緊急事件就絕對不動用的錢」，且必須存在著「變現容易」以及「放置在安全保本處」的2大特性，在一定要挪用時，才能只虧利息，而不必承擔其他虧錢風險。

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緊急預備金通常不是用來投資、旅遊、購物等，而是不幸失業、遭逢緊急意外、疾病纏身、房屋修繕、馬桶壞掉等「緊急事件」才會使用到。緊急預備金大約需要準備6個月的「必須消費」，越多則有越大的保障，不過若真難以達到，最少也需要達3個月。而這筆6個月的「必須花費」，意即若每月要支付的貸款、房租、水電等必須花費為1萬元，則需要準備6萬元的預備金。

G理小姐&山姆先生建議，緊急預備金可以放在定存、活存等變現容易處，就算少了高利率報酬，仍可保護理財計畫，反之，任何投資、流動性差的標的等，則較不合適，因為當緊急事件發生而必須動用時，若投資標的仍處虧損狀態，就必須被迫售出，進而導致虧大錢，且就算賣掉，錢也不會立刻入帳。

G理小姐&山姆先生也舉例，G理小姐先前意外發生事故，需要支付一筆醫藥費及後續看診費用，同時也要投入機車修理的費用，因此「護錢」就能派上用場，兩人只要使用保險及緊急預備金，根本不必多動用到原本的投資。

G理小姐&山姆先生強調，緊急預備金就像是「金字塔的地基」，地基越穩健，就越能保護自己的理財計畫，因此無論是否有機會動用到這筆錢，都應該準備好，當突發事件發生時，才更有保障。