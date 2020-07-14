軟銀正在考慮出售ARM持股或將該公司上市　

▲軟銀正在考慮出售晶片設計商Arm或將該公司上市。（圖／路透社）

記者林鼎閎／綜合報導

ARM曾是英國最大的科技上市公司，2016年被軟銀以320億美元併購後下市。但目前有消息指出，軟銀正考慮出售ARM全部或是部份股票，又或者是將該公司透過首次公開募股（IPO）的方式直接上市。

據了解，由於軟銀股價近期一路重挫，軟銀集團此前已經賣出旗下多個控股公司的股權，藉此套取現金買回軟銀的庫藏股，以拉抬其股價。分析人士指出，此次傳出軟銀急著處理ARM的持股，應該也是基於為母公司（軟銀）爭取更多銀彈的考量。



知情人士稱，「這項評估由高盛集團提供諮詢，目前正處於初步階段。」目前還不清楚金融界或產業界對ARM的收購興趣，軟銀最終也有可能選擇維持原樣據報導，軟銀集團旗下科技基金軟銀願景基金（SVF）目前持有ARM 25%股份，而願景基金之前曾評估要將ARM持股賣回給軟銀集團。

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軟銀此前已表示，最高將出售4.5兆日圓資產，其中最高將用2兆日圓收購庫藏股、剩餘資金將用於支撐其陷入困境的資產負債表

另外軟銀6月23日宣布，將出售權益法適用公司美國電信商T-Mobile的股票，計畫出售的股票數為軟銀集團持有比重的2/3、規模約2兆日圓。此次出售T-Mobile股票的措施屬於上述4.5兆日圓資產出售的一部份。