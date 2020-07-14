村莊傻弟喝酒壯膽　「爬67歲老奶奶床上」硬爽6次…嫩鳥遭狠咬含淚逃森林！

▲泰國一名老奶奶遭到15歲少年性侵。.（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

泰國普勒縣（Phu Ruea）日前發生一起令人作噁的性侵案。一名15歲的少年在偷喝酒後，竟對隔壁67歲的老婦毛手毛腳，原本以為都是附近都是熟識鄰居，所以睡覺不需要鎖門，沒想到卻造成老奶奶遭到侵犯的原因，男孩前後侵犯老奶奶6次隨後逃逸。

根據泰媒《Snook》報導，化名Nang Yai的67歲老奶奶，多年來住在該村莊，與附近鄰居都相當熟悉，更看著隔壁一名15歲少年長大。日前該名少年跟幾位朋友相約偷喝酒，酒過三巡之後開始行為大膽，便跑到Nang Yai的家中，發現門窗皆未上鎖，於是試圖洗劫Nang Yai的錢財。

Nang Yai當下相當害怕，被得手3000泰銖之後，少年竟還強脫下Nang Yai的衣服瘋狂亂咬胸部、嘴唇，甚至性侵至少6次，直到Nang Yai崩潰怒咬了少年的身體與生殖器官，這名變態男孩才慌亂逃走。Nang Yai拖著受到驚恐的身軀，向隔壁鄰居求救、報警。

警方一路追查，發現少年居住在離Nang Yai不遠的地方，Nang Yai更是看著少年長大，如今卻成為被性侵下手的對象，感到相當害怕失望。當地記者與警方找到少年家中，少年母親年約40歲，得知兒子做出瘋狂的事情後，難過表示「兒子精神有問題，可能將被送往精神病院醫治」，而警方則準備以性侵罪將他起訴。

►想漂亮的方法是這樣