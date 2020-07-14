未達OLED面板採購目標　蘋果傳支付三星282億元補償

▲因OLED面板採購量未達商定標準，蘋果傳已向三星顯示器支付約9.5億美元罰款。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

三星上周公布2020年第二季初步財報，其中，三星Q2的營業利益包含了一筆顯示器業務的一次性收益，據外媒報導，正是這筆收益，使原本可能虧損的顯示設備業務由負轉正，而這筆收益的來源則是蘋果。

據三星發布的Q2初步財報，營收估較同期下滑7%，但營業利益卻增長了23%，遠高於分析師預期。三星稱，其Q2的營業利益包含了一筆「與顯示器業務有關的一次性收益」。據調查公司Display Supply Chain Consultants（DSCC）發布的報告，這筆一次性收益是蘋果為2019年手機面板未達最低訂購量的補償。三星未標明該筆收益的確切金額，但消息人士透露，這筆款項接近9.5億美元（約新台幣282.67億元）。

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事實上，2019年第二季類似事件就曾發生過。當時蘋果因未訂購達雙方供貨協議中所訂立的OLED顯示器數量，而遭三星尋求財務補償。《9to5Mac》指出，蘋果不太可能用現金來解決債務，而是向三星授予額外的訂單，以使利潤等同於應繳的罰款。而今年是否也是同樣的狀況暫時不清楚。

蘋果會向許多供應商達成協議，訂定最低限度的訂購量，以降低零組件單位價格，而在供貨協議中，若蘋果未達最低購買量，通常需支付相應的罰款。今年來，蘋果的供應鏈及需求皆受到新冠肺炎的影響，而這可能就是蘋果OLED面板訂購數量低於預期的原因。

蘋果將於美國時間7月30日發布2020會計年度第三季財報，預估服務業務及穿戴將仍是蘋果維持營收及獲利的主力，預期財報電話會議上，5G及自研晶片將成外界焦點之一。

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