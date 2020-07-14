艦上溫度「超過500˚C」 ！美兩棲艦「好人理查號」狂燒27小時...官員：快沒救了

▲「好人理查號」全艦陷入火海。（圖／路透，下同）

實習記者任珈萱／綜合報導

美軍兩棲攻擊艦「好人理查號」（USS Bonhomme Richard）火勢已延燒超過27小時，似乎沒有減緩的跡象，軍艦溫度逼近華氏1000˚F（近攝氏538℃），官員相當擔心，這艘攻擊艦可能救不回來。

綜合外媒報導，第三遠征軍（Expeditionary Strike Group 3）總司令菲利普·索貝克（Philip Sobeck）向記者表示，目前該艦已經延燒27小時，海軍認為爆炸起源於低層的貨艙中，且大火是由紙、布所造成，而不是透過燃油、電器或危險材料。有官員也擔心，這艘少數可以充當迷你航母的攻擊艦，可能會救不回來。

▼陸海空消防員已全部出動救火。



據報導，菲利普·索貝克也說，火災發生時，未發現火區有焊接的作業，甲板也擋住了火與燃料儲備區；而當時大約有160人在船上，截至目前有57名水兵送醫治療，5名病情穩定；目前還有400名水兵正救火。

據了解，陸海空消防員已全部出動，兩架「HSC-3」直升機載水桶從上方倒水；另外，爆炸當下，兩艘軍艦羅素號（USS RUSSELL）及費茲傑羅號（USS Fitzgerald）就停靠在附近，也被迫於下午1點半及2點駛離現場。

▼「好人理查號」全艦陷火海現場。（影片翻攝自youtube，若遭刪除請見諒。）