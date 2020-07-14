美國「搶光瑞德西韋庫存」直到9月！歐盟慘缺貨　公衛專家：自私

▲吉利亞公司有生產瑞德西韋的專利。（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合報導

據英國《衛報》報導，美國為了確保國內每一名需要瑞德西韋的病患，都可以獲得足夠藥劑，衛生部長阿扎爾（Alex Azar）宣布，川普政府買下五十萬劑瑞德西韋。此舉引發公衛專家批評「太自私」。

瑞德西韋曾在伊波拉疫情中試用過，但未發揮良好效果，是一種可以對抗多種病藥物，主要功能為干擾病毒自我複製。該藥物獲藥廠吉利亞（Gilead Sciences）的專利保護，這意味著其他國家沒有公司可以生產這種藥物。

美國一次買下吉利亞七月所有瑞德西韋的生產量，以及八、九月90%的庫存。英國薩塞克斯大學（University of Sussex）高級講師雅各布（Ohid Yaqub）便指出：「這明白地顯示美國不願意與其他國家合作。」尤其在醫療資源匱乏的現今，除去美國所購買的數量，世界各國可用所剩無幾。

宣布這筆交易的原因是，美國疫情正逐漸失去控制。美國國家衛生研究院主任佛奇（Anthony Fauci）在談話中提到，「美國正在倒退，我們走錯了方向。」至今美國仍每天增加數萬個確診病例。

根據美國法律，如果藥物被定為在緊急事件中的重要藥物，當局可以禁止它出口，其他國家也有類似法律規定。但在極端情況下，有強制許可機制，讓各國跳過吉利亞專利，製造自己的「仿製藥」。目前吉利亞公司免費授權印度、巴基斯坦和埃及等九家仿製藥廠生產瑞德西韋。