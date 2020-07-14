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近7成有錢人自認疫情扭轉財富看法　瑞銀：千禧世代衝擊最大

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▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲調查指出，有67%的投資者表示，疫情影響他們對自己財富的看法。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

瑞銀集團最新「瑞銀投資者觀察」調查指出，在新冠肺炎疫情尚未落幕之際，全球各地75%的富裕投資者預料生活將永遠改變，且多數人已開始計畫調整疫情後的生活方式，另有67%的投資者也表示，疫情影響他們對自己財富的看法。

調查也指出，擔心自己的儲蓄不足以應付另一次疫情、擔心需要延遲退休，才能彌補這次疫情的財務損失、擔心若自己不幸患病，會成為家庭的經濟負擔、擔心沒有足夠的金錢留給下一代的比例都超過5成；整體來看，在疫情期間內，83%的投資者均希望能從財務顧問獲得比平日更多的理財指引。

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若從年齡層來看，瑞銀表示，千禧世代的投資者透露疫情對他們造成嚴重的財務影響，他們也比年長的一代更加擔心自已的財務狀況；高達73%千禧世代的投資者感到自己的財務狀況被疫情影響，74%認為疫情扭轉了他們對個人財富的看法。

此外，受訪的千禧世代是最擔心需要延遲退休以彌補這次疫情的財務損失的一群，他們也是各年齡層中最擔心儲蓄不足及在當前環境中失去工作的一群,但他們也關注運用自己的金錢，希望能對社會造成正面影響。

另觀察地區別差異，調查顯示，無論是財政狀況還是生活方式，拉丁美洲投資者最可能感到世界在經歷疫情後將永遠改變，但他們也最傾向認為認為市場波動代表更多投資機會，有84%的拉丁美洲投資者將波幅視為機遇，高於全球平均值79%。

正當美國仍在致力對抗疫情之際，82%的美國投資者感到過去的生活方式已經一去不返，高於全球平均值的75%。然而，僅22%的受訪者表示疫情對他們造成重大影響，比率低於全球平均值的25%。

另在亞太區，71%投資者預料病毒會造成永久性變化，比全球平均水準低4個百分點，但89%的人表示在疫情期間希望從財務顧問獲得較平常更多的理財指引，高於全球平均數字83%。

瑞銀全球財富管理聯席主席Tom Naratil表示，這次疫情促使很多投資者重新思考自己在流動性、長久性和傳承方面的資金需要，意味著財富管理公司有機會在客戶生活中扮演更重要的角色，為疫情過後的環境做好準備。

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