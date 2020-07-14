有錢=財務自由？新手常犯「6大理財迷思」　大票人搞錯順序：一領錢就投資

▲應該先理財後投資。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

踏入投資理財的領域前，時常會有一些錯誤迷思，導致後續投資失利，或是做錯選擇，自由工作者「G理小姐&山姆先生」日前就點出了新手常犯的「6大理財迷思」，像是錯把投資理財當成同一回事、有錢才需要理財、複利是最偉大的力量等，然而這些全都大錯特錯，因此唯有適時的調整步調，才能讓自己慢慢學習，建立出相對正確的觀念。

G理小姐&山姆先生在IG「ms.g__mr.s」上發文表示，新手常會因為「6大理財迷思」而步上錯誤的路途，有些人會因為覺得自己很忙、沒錢、學不會理財而不願嘗試，也會有人覺得理財不會變有錢，因此只願意投資，但其實這都不是正確的心態。

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首先，第一個錯誤迷思是「投資理財是相同的事」，雖然大多會將「投資理財」順口一起說，但其實這是完全不同的兩回事，且應該是先理財而後投資，理財是管理好自己的錢，接著才會分配一部分的錢來投資；第二是「有錢才需要理財」，理財可說是人生的一大課題，「你不理財，財不理你」，因此絕對不是有錢人才需要理財。

第三是「搞錯使用錢的順序」，領取收入後，應該要先存再花，存完後，如有剩下的錢才能拿去使用，而最忌諱的就是，一拿到錢就去買自己「想要而非需要」的東西；第四是「收入高代表越快財務自由」，財務自由是指「被動收入大於生活必需的開銷」，因此如果收入高卻不理財，錢還是會不見，就算收入高，也可能只是支出更多而已。

第五是「複利是最偉大又正向的力量」，雖然複利可以讓財富變巨大，但同樣也會讓負債變大，就連通貨膨脹也會，因此應該做好資產配置在3%起上的工具上，否則可能會讓錢越來越少；第六是「緊急預備金不存沒關係」，緊急預備金可說是金字塔的地基，如果準備越穩健，萬一遭逢意外，才越能保護自己的理財計畫，不動用到原本的投資。

因此，G理小姐&山姆先生表示，投資理財往往都需要慢慢的學習，才能讓自己真正的蛻變，而在過程中或許也會發現，從自己的一些書籍、記帳、計畫中，都已漸漸與以往不那麼相同。