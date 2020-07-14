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性侵猥褻300童…法65歲淫魔獄內自殺！　逮捕時房內有「20保險套+按摩棒」

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▲▼引尼警方逮捕一名性侵數百街童的法國男子。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡米爾（Francois Abello Camille）被印尼警方逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

法國一名65歲退休男子涉嫌在印尼性侵與猥褻超過300名未成年者，遭到警方逮捕後，可能面臨死刑、終身監禁，或是化學閹割。不過據印尼當地媒體報導，這名男子9日試圖在拘留所內上吊自殺，經送醫急救後，仍在12日晚間宣告不治。目前拘留所警衛已接受約談，警方也對牢房內部進行調查。

根據《雅加達郵報》（The Jakarta Post），65歲法國籍男子卡米爾（Francois Abello Camille）6月時在雅加達的一間旅館內遭逮捕，因為他涉嫌在當地性侵與猥褻超過300名未成年者，受害者的年紀大多為10至17歲；警方進入旅館逮人時，他的房間內還有2名未成年裸女。

▲▼引尼警方逮捕一名性侵數百街童的法國男子。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡米爾恐性侵超過300名孩童。（圖／達志影像／美聯社）

雅加達警察發言人尤奴斯（Yusri Yunus）13日證實，一名警官在9日在拘留中心巡邏時，發現卡米爾脖子上纏著電線，虛弱地倒在房間地上，「他試圖利用老舊的電線把自己吊在天花板上自殺。」結果緊急將卡米爾送至警察醫院後，仍在12日晚間8時左右宣告不治。

據了解，卡米爾在印尼當地猥褻了至少305名未成年人，其中大部分都是無家可歸的流浪兒童。卡米爾用金錢利誘這些兒童當他的模特兒，再帶到旅館內加以猥褻，並拍攝不雅照與影片。警方逮捕他時，還在房間搜出錄音檔、受害者衣物、6張記憶卡、20個保險套、6台攝影機與數支按摩棒。

印尼警方推測，受害者可能遠超過305人，而根據當地兒童保護法，他可能會面臨死刑、終身監禁，或是化學閹割。尤奴斯表示，已經約談拘留所的值班警衛，也正詳細調查牢房內部。

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