搶攻健診商機　安克生醫「安克甲狀偵」、「安克呼止偵」提前布局

▲安克生醫副董事長李伊俐。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

美吾華懷特生技集團旗下安克生醫（4188）今（14）日宣布，看準新冠肺炎（COVID-19）疫情過後的健診需求，旗下自行研發上市的兩款智慧醫材「安克甲狀偵」和「安克呼止偵」，已和包括醫學中心在內的數家健診中心，陸續完成簽約，提早完成市場布局。

安克生醫表示，讓後疫情時代，出現許多「報復性出遊」、「報復性消費」等情形，並觀察到民眾有健診的需求，因此安克生醫提早進行布局，展開與健診中心展合作，其中包括彰化基督教醫院，已將安克生醫的智慧醫材列入健診包套方案。

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安克生醫副董事長李伊俐表示，這次和各醫院健診中心的合作，主要是以旗下兩款自行研發上市的智慧醫材「安克甲狀偵」和「安克呼止偵」為主，不僅提供病人更完整、精準的檢查，也讓醫師在診斷、後續追蹤方面，更為客觀與方便。

安克生醫指出，以往的甲狀腺腫瘤，多採黑白影像超音波檢查，「安克甲狀偵」將其升級為彩色智能甲狀腺超音波，同時透過腫瘤自動圈選功能，輔助醫師在甲狀腺結節的良惡性判讀上，提高準確率與一致性，減少良性結節不必要的細針穿刺，並找出更多惡性結節做進一步的評估。

安克生醫強調，另一款智慧影像醫材「安克呼止偵」，更是讓睡眠呼吸中止症檢測更為方便、快速，檢查者只要在清醒狀態下，10分鐘即可完成檢查，不須花上數個月排隊，非常適合非睡眠中心的場域，特別適合搭配於高階健診項目。

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