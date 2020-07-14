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有線電視論壇：台灣已由少數代理商掌握頻道、決定重要頻道上架

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▲▼NCC 2020有線電視論壇CABLE TV FORUM－頻道交易秩序與上下架管理，NCC主委陳耀祥、公平交易委員會主委黃美瑛，與會委員長官（圖／記者陳世昌攝）
▲NCC與公平會14日合辦「 2020有線電視論壇CABLE TV FORUM－頻道交易秩序與上下架管理」，NCC主委陳耀祥(右4)、公平交易委員會主委黃美瑛(中)與會委員長官（圖／記者陳世昌攝）

記者陳世昌／台北報導

台灣有線電視市場結構越來越集中化，甚至集團化，頻道授權的爭議衍生許多競爭的議題，公平交易委員會主任委員黃美瑛14日指出，有線電視已形成由少數代理商掌握頻道授權，以及重要頻道上架與否的決定權，且5大MSO掌握全國超過3/4訂戶數，公平會高度關注台灣有線電視市場結構，如果有從事、涉及公平法第20條行為，就有可能限制競爭的疑慮。

NCC與公平會14日聯合舉辦「 2020 有線電視論壇CABLE TV FORUM－頻道交易秩序與上下架管理」研討會，關注近期引起爭議不斷的有線系統授權費爭議進行研討，議題涵蓋「有線電視產業上下游集體影響力對聯賣及統購之效應」、「仲裁作為頻道授權與上下架爭端之解決機制」。

▲▼NCC 2020有線電視論壇CABLE TV FORUM－頻道交易秩序與上下架管理，NCC主委陳耀祥、公平交易委員會主委黃美瑛，與會委員長官（圖／記者陳世昌攝）
▲NCC主委陳耀祥

國家通訊傳播委員會 代理主任委員陳耀祥表示，台灣有線電視面臨以下幾個問題，包括有線電視MSO整合或是系統交易不絖在進行中；頻道聯買或聯賣、或是統購、頻道上下架的問題，常引起各界的觀注。其中，NCC最怕出現黑畫面(斷訊)，但在有線電視法裡，NCC能夠處理壟斷或法律授權工具很有限， 目前只有調處機制，讓不同業者有一個溝通的機會，但功能很有限，因為沒有強制性，很難達到有效的結果。

陳耀祥指出，有線電視市場參與者除了系統供應者、頻道供應者之外，還有頻代理商，監理的過程需要NCC、公平會共同參與，希望建構一個更有效、更有秩序產業模式，陳耀祥強調，NCC已參考加拿大前例，利用修法引進強制仲裁機制。有線電盲市場不是業者的市場，是全民所關注的。

黃美瑛表示，近年來有線電視市場結構越來越集中化，甚至集團化，頻道授權的爭議衍生許多競爭的議題。上游的頻道業者有130家提供331個頻道、中游的頻道代理商有8家、下游的系統經營業者有64家，包括5大多系統經營者MSO，25家獨立系統經營業者，我國特殊的情況是上游的頻道業者只藉由中游代理商，把 頻道授權給下斿的系統業者。系統業者無法透過代理商以外的業者來議約，或者請頻道商直接授權。

▲▼NCC 2020有線電視論壇CABLE TV FORUM－頻道交易秩序與上下架管理，NCC主委陳耀祥、公平交易委員會主委黃美瑛，與會委員長官（圖／記者陳世昌攝）
▲公平交易委員會主委黃美瑛（圖／記者陳世昌攝）

她指出，這種產業結構已形成由少數代理商掌握頻道授權，以及重要頻道上架與否的決定權，從發展沿革與投資關係來看，這些具有關鍵性角色的頻道代理商，又與我們主要的MSO業者關係甚為密切，目前看到5大MSO掌握全國超過3/4訂戶數，在公平會關心下，如果事證顯示，具有優勢地位的有線電視相關事業，如果有從事、涉及公平法第20條行為，就有可能限制競爭的疑慮。

黃美瑛形容，有線電視水平關係上有跨區經營的問題，垂直關係上有頻道授權的問題，網路與內容有集中化，比戰國時代合縱聯橫還要複雜。

▲▼NCC 2020有線電視論壇CABLE TV FORUM－頻道交易秩序與上下架管理，NCC主委陳耀祥、公平交易委員會主委黃美瑛，與會委員長官（圖／記者陳世昌攝）
▲ 2020有線電視論壇CABLE TV FORUM－頻道交易秩序與上下架管理14日舉行，有線電視產業關鍵的頻道代理業無代表出席。（圖／記者陳世昌攝）

14日的研討會是NCC與公平會共同針對有線電視上下游爭議共同舉辦的會議，業界出席的代表有凱擘總經理王鴻紳、台灣寬頻通訊法務長林志峰、台灣有線寬頻產業協會秘書長彭淑芬、台灣數位光訊董事長廖紫岑、中嘉數位法務管理處副總趙培培等人，幾乎所有大型MSO都有代表出席，雖獨上游的頻道業者、中游的頻道代理商，代如年代集團、佳訊頻道代理董事長練台生，大型頻道代理商全球數位、優視、永鑫都未出席。

面對有線電視上下游核心角色的「頻道代理商」沒有出席，NCC發言人蕭祈宏表示，頻道代理商都在MSO，MSO代表的發言就可以代表代理商發言。
 

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